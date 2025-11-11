¥±¥Ó¥ó¡¦¥³¥¹¥Ê¡¼¡¢À¾Éô³«Âó»Ë¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¡ÆüËÜ½éÊüÁ÷¡¡±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎºÆ¸½±ÇÁü¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¡Ê1992Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥±¥Ó¥ó¡¦¥³¥¹¥Ê¡¼¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤È¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥±¥Ó¥ó¡¦¥³¥¹¥Ê¡¼¤ÎÀ¾Éô³«Âó»Ë¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤¬¡¢12Æü¤«¤é CS¡Ö¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇÆüËÜ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎºÆ¸½±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½¹ðÊÔ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï19À¤µªÃæ´ü¤Î¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÅÚÃÏ¤ò¤á¤°¤ëÁèÃ¥¡¢Àè½»Ì±¤È¹ç½°¹ñ·³¤ÎÂÐÎ©¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡¢³«Âó¤ÎÎò»Ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢¹ñ²È·ÁÀ®¤Î²áÄø¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¾Éô·à¡Ø¥À¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ù¡Ê1990Ç¯¡Ë¤Ç´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤âÀ¾Éô»Ë¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¿¥³¥¹¥Ê¡¼¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥í¥±¤ÈºÆ¸½±ÇÁü¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢±Ç²èºîÉÊ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤Ç·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¹¥Ê¡¼¤¬¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¿Í¡¹¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¡×¡Ö¿Í¡¹¤Ï²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÉÙ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì½ê¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÀ¾Éô³«Âó»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¸ì¤ë¥±¥Ó¥ó¡¦¥³¥¹¥Ê¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ÁÔÂç¤ÊºÆ¸½±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀ¾Éô¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÛÁüÎÏ¤ò¤«¤Î©¤Æº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£¤·¤«¤·¿¼¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤½¤ÎÊª¸ì¤Ï²æ¡¹¤òÌ¥Î»¤·¸ÝÉñ¤·¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢ÀèÆþ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Îò»ËÍý²ò¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
