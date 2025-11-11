89ºÐ¡¦Ãæ¸¶¤Ò¤È¤ß¡¢¡È¶¥µ»Ëã¿ý¡É¤ËÄ©ÀïÃæ¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤äÆ¬¤ÎÂÎÁà¤Ë¡ÚÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæ¸¶¤Ò¤È¤ß¡Ê89¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û89ºÐ¤â¸µµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃæ¸¶¤Ò¤È¤ß
¡¡É×¡¦¹¾¸¶¿¿ÆóÏº¤µ¤ó¤ò3Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌ¼°ì²È¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¸¶¡£Ì¼¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±Í§¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤äÆ¬¤ÎÂÎÁà¤Ë¡Ö·ò¹¯Ëã¿ý¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¡ÖÃæ¸¶¤Ò¤È¤ßÇÕ¡×³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë¥ë¡¼¥ë¤Î¸·¤·¤¤¡Ö¶¥µ»Ëã¿ý¡×¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¡£¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢89ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤Áê¼ê¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡17ºÐ¤ÇÅì±Ç¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡¢1´ü²¼¤Î¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤È¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È½éÎø¤Î¿Í¡É¤Ï¹âÁÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Ë¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤È¤ÏÈÕÇ¯¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éºÆ²ñ¤·ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¾®Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤«¤éÌã¤Ã¤¿ÊõÊª¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û89ºÐ¤â¸µµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃæ¸¶¤Ò¤È¤ß
¡¡É×¡¦¹¾¸¶¿¿ÆóÏº¤µ¤ó¤ò3Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌ¼°ì²È¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¸¶¡£Ì¼¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±Í§¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤äÆ¬¤ÎÂÎÁà¤Ë¡Ö·ò¹¯Ëã¿ý¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¡ÖÃæ¸¶¤Ò¤È¤ßÇÕ¡×³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë¥ë¡¼¥ë¤Î¸·¤·¤¤¡Ö¶¥µ»Ëã¿ý¡×¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¡£¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢89ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶¯¤¤Áê¼ê¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡17ºÐ¤ÇÅì±Ç¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡¢1´ü²¼¤Î¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤È¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È½éÎø¤Î¿Í¡É¤Ï¹âÁÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Ë¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤È¤ÏÈÕÇ¯¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éºÆ²ñ¤·ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¾®Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤«¤éÌã¤Ã¤¿ÊõÊª¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£