

職場トラブルを解決するカギは？（写真：y.uemura／PIXTA）

社員に急に辞められた、何を言っても響かない、指摘したら逆ギレされた……。

こうしたトラブルは中小企業経営者・管理職の頭を悩ませますが、その原因は、実は「社員の話を聴いていないこと」にあるのかもしれません。

数多くの職場トラブルを解決へ導いてきた特定社会保険労務士、濱本志帆氏は「職場のトラブルは話を聴くだけで8割解決できる」といいます。

そこで本記事では、同氏の著書『リーダーの傾聴』を抜粋・再構成し、社員が不満を溜めていく背景やその解決方法をお伝えします。

質問攻めをする部下の心理

ある上司が、業務上の指示を出すたびに、入社1年未満の部下からその理由を聞かれることに悩んでいました。部下の質問とは、「なんで私がやるんですか？」「なんで今じゃなきゃダメなんですか？」という具合です。

はじめのうちは丁寧に説明していた上司も、だんだん苛立ちを募らせ、声を荒げることが増えてしまいました。

そして、ついには部下から話しかけられてもまた説明を求められそうで無視するようになってしまったのです。

その結果、部下は「パワハラによる精神的不調」を理由に、会社に損害賠償請求をするに至りました。

このようなケースの話を聞くと、「なんでも聞いてくれ」という姿勢が裏目に出てしまうのではないか、と心配になる社長や上司もいるでしょう。

社員との距離を縮め過ぎると、本当に不満や要望をなんでもぶつけられ、対応しきれなくなるのではないか、という声も聞かれます。

しかし、ここでの原因は「なんでも聞いてくれ」と伝えることなのでしょうか。

私は、社長や上司が部下との垣根を低くすることと、上記のような過度な質問攻めが発生することは、必ずしも因果関係があるとは思いません。

聞いてみないと部下の心中は分からない

考えられる原因として、部下のなかでは、「納得できない」「不安がある」「自分が正当に扱われているか不明」という心理が働いている可能性があります。

例えば、会社の評価システムや労働条件の決定プロセスに不信感を抱いている場合、または、自分は正当な評価をされていない、配属先が自分にふさわしくないと思っている場合もあると思います。

さらに、仕事の進め方に慣れていないところに別件をねじ込まれて混乱していたり、情報共有が不十分ななかで指示を受けて困惑したりしていることもあり得ます。

うまくできないことが分かっているからやりたくない、裏を返せば本当は役に立ちたいと思っているからこその拒否である可能性もあります。

また、自分のペースを乱されたくない、というタイプは、もしかしたらマルチタスクに対応できない、その余裕がない、ということかもしれません。

もう一つ、部下自身の性格的な要素や精神的な障害などが考えられます。

トラブルの原因を個人の特性にのみ求めるやり方には否定的な立場ですが、可能性としてゼロではありません。

いずれにしても、聞いてみないと分からないことです。

「何か心配なことはある？」とか「職場でやりづらさを感じることはない？」といった質問を投げかけてみて、反応を伺うのも一つの方法です。

話し終わっても「ほかには？ ほかには？」

実際に、ある会社の社長は、「何か困っていることはないか？」「何でも言ってくれ」と積極的に問いかけることを実践しています。

そして社員が話し始めると、しっかり時間を取って徹底的に聴く姿勢を見せるのです。





話し終わっても「もっとないか？」「ほかには？ ほかには？」といって聞き出します。

そうすると、なんでも言ってくる部下が「もうありません」と言うようになり、納得して仕事に戻っていくのだそうです。

このような対応は、部下の承認欲求を満たす効果が期待され、衝突を防ぐことができます。

もちろん、「そこまで丁寧に関われない」という社長や上司もいるでしょう。

特に中小企業では、効率を重視し、指示を出せばすぐに「はい、分かりました」と動いてくれる社員が理想とされがちです。

ただ、社員がそのようにすぐ動く背景には、社員自身が自分の役割を理解し、納得できていることが必要です。そこで、本人のモチベーションがどこにあるのかを知ろうとするコミュニケーションを取ってみるのも一つの方法ではないでしょうか。

（濱本 志帆 ： 特定社会保険労務士）