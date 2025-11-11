アメリカ・MLSの優勝プレイオフとなるMLSカップに参戦しているインテル・マイアミは、カンファレンス1回戦でナッシュビルと対戦。1勝1敗で迎えた第3戦では再びFWリオネル・メッシが爆発し、2ゴール1アシストと大活躍。チームを4-0の勝利に導き、マイアミはFCシンシナティとのカンファレンス・セミファイナルへと駒を進めた。



今回のナッシュビル戦にて、メッシはキャリア通算400アシストを達成した。得点数が話題になりやすい中、メッシがバルセロナ時代から重ねてきた400アシストもとんでもない数字だ。





『Planet Football』が歴代の数字を紹介しているが、メッシは史上最多アシスト記録を視界に捉えている。7位：ケビン・デ・ブライネ（316アシスト）6位：ルイス・スアレス（317アシスト）5位：トーマス・ミュラー（352アシスト）4位：ヨハン・クライフ（358アシスト）3位：ペレ（369アシスト）2位：メッシ（400アシスト）1位：フェレンツ・プスカシュ（404アシスト）プスカシュ氏はキャリア通算708ゴールと得点数も目立つが、アシスト数も驚異的だ。しかしメッシはプスカシュ氏の記録に残り4つと近づいていて、メッシならば今年中に塗り替えてしまう可能性もありそうだ。