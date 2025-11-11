10日に行われたリーグ・アン第12節・リヨン戦にフル出場し、3-2の勝利に貢献したパリ・サンジェルマン所属の韓国代表MFイ・ガンイン。イ・ガンインにとってはこれがPSGでの通算100試合目となり、スター集団のPSGでの100試合出場には大きな意味がある。



PSGは昨季チャンピオンズリーグ制覇も果たしたが、イ・ガンインは決勝トーナメントで1試合も先発できなかった。準々決勝からはずっとベンチに座ったままで、個人的には悔しいシーズンだったはずだ。









今夏には移籍の噂も浮上していたが、仏『Le Parisien』はイ・ガンインがPSGで戦い続けることを望んでいたと報じていて、今季は怪我人の影響もあってイ・ガンインに出番が回ってきている。5日に行われたCLリーグフェーズ第4節・バイエルン戦では1アシストを記録し、今節のリヨン戦では2-2で迎えた後半アディショナルタイムにコーナーキックからMFジョアン・ネヴェスの劇的決勝ゴールをアシスト。怪我人が多いことを考えると、イ・ガンインの残留はPSGにとってもプラスだったと言える。同メディアは「彼のメンタルは昨季よりずっと良くなっている。感情を脇に置き、状況に上手く対応している。彼にはこうしたプレッシャーが必要だったのだ」と伝えていて、今季序盤は確かな戦力になっている。指揮官ルイス・エンリケもリヨン戦前には「イ・ガンインは非常に重要な選手だよ。彼はまだ成長の余地があるし、彼自身がそれを望んでいる。100試合出場の節目を迎えられることを嬉しく思う」とコメントしている。主力が全員戻れば再びスタメンから外れることになるかもしれないが、CL連覇の目標を含め複数コンペティションを戦っていく中でイ・ガンインの力が必要になる時もくるだろう。