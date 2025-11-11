「中間管理職の悩みが消えた」

「ハラスメントに配慮して働けるようになった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「話を聞いてくれない」と思われる上司

どれだけ優秀でも、メンバーに「話を聞いてもらえない」と思われた瞬間、その上司のリーダーシップは揺らぎ始めます。

上司の言動が意図せず信頼を損ね、メンバーの本音を引き出せなくなっているケースは少なくありません。

今回は、「話を聞かない上司」とみなされてしまう特徴を整理します。

話を途中で遮る

部下が話している最中に「あ、それならこうすればいいよ」と口を挟んでいませんか？

善意であっても、話を途中で遮る行為は「この人に話しても無駄」と感じさせる原因になります。

部下が求めているのは「正解」ではなく、「共感」や「理解」かもしれません。

最後まで耳を傾けるだけで、信頼感は大きく変わります。

自分の意見を重ねてしまう

「それ、俺も経験あるんだけどさ」「わかるよ、前の部署でね」など、共感のつもりで自分の話に持っていく人も注意が必要です。

共感と自己主張は紙一重です。

部下の悩みや意見に耳を傾ける姿勢が求められているにもかかわらず、話の主導権を奪ってしまっては逆効果です。

目線を合わせない、リアクションが薄い

パソコンを打ちながら、書類を見ながら話を聞く。

表情がなく、「ふーん」「へー」で済ませる。

こうした態度は、「そもそも関心がないんだ」と感じさせてしまいます。

人は言葉だけでなく、非言語の部分から「聴く姿勢」を読み取ります。

リアクションの薄さは、無関心と捉えられやすいのです。

聞く力は「受け入れる姿勢」から生まれる

「傾聴」はテクニックではなく、関係性をつくる土台です。

上司に話しづらくなると、部下は情報を持ち込まなくなり、チームの生産性や雰囲気にも悪影響が出てきます。

だからこそ、話を聞くときは「一度すべてを受け止める」姿勢が重要なのです。

リーダーは仮面をかぶりましょう。

ときには感情を押し殺し、耳の痛い話にも冷静に耳を傾ける。それが本当の強さです。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。