失礼な人な人がやりがちなこと・ワースト10

親しき仲にも礼儀ありというが、相手がかけがえのない存在であるほど、礼儀は重んじるべきだ。次のような点に気を配りたい。

1．連絡が遅い

2．カッとなってすぐ怒る

3．他人の悪口で盛り上がる

4．一線を越えた発言をする

5．相手の時間、空間、生活を尊重しない

6．欠点を大げさに指摘する

7．大事なことなのに段階を踏まない

8．何ごとも当たり前だと思っている

9．同じ失敗を繰り返す

10．悪評を本人に伝える

身近な関係であるほど、「言わなくてもわかってもらえるだろう」と、つい無遠慮な振る舞いをしてしまいがちだ。

これが職場なら、相手に丁寧に説明もするだろうし、お礼やねぎらいの言葉も添えるはず。それがなければ即刻「礼儀知らず」のレッテルを貼られるからだ。

どんなに気の置けない関係でも、思いやりのない言動は許されない。

自分の人生に欠かせない相手であるほど、礼儀を守るのが当然なのだ。

