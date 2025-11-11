『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1・第3回、FODで11.18配信スタート
フジテレビの動画配信サービス・FODのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1の第3回が、18日正午からFODプレミアムで配信される。今回もMAZZELメンバーが2つのジャンルの新たなミッションに挑戦する。
MAZZEL
『MAZZEL DUO MISSION』は、新世代ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのKAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIという8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（2人1組）で様々なミッションに挑戦する番組。
シーズン1では、MAZZELが挑戦する様々なミッションを7月末から2026年初旬にかけてFODプレミアムで順次4本配信していく。
シーズン1第1回では和太鼓と声優、第2回ではアーチェリーと社交ダンスに挑戦し、見事にミッションをクリアしたMAZZELメンバー。果たして第3回ではどんなミッションが待ち受けているのか。FOD公式SNSでは、ミッション挑戦後のメンバーのアフタートークも順次公開していく。
(C)フジテレビ
