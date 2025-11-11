テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１１日、高市早苗首相が７日に午前９時開始の就任後初となる衆院予算委員会に備え、午前３時過ぎに公邸入りし秘書官と打ち合わせをしたことを報じた。

スタジオでは、国会での働き方について波紋が広がっていることを紹介。番組では元厚労省官僚に国会の答弁書の作成の流れを取材。それによると、質問側は答弁側へ質問を事前通告する慣例があり、質問を受け作成する担当省庁を確定。事務方が答弁を作成する平均時間として着手が前日の午後６時３２分で、完了するのが当日の午前１時４８分になることを伝えた。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「今回の件で言えば審議が決まったのが２日前なんで。２日前までに出せって言ったって不可能なので。だから審議をいつだって決める側、与党側がちゃんと時間を間を保った形で決めなきゃいけないっていうのがまず、大前提としてあります」と指摘した。

続けて「もしかすると、それがまず大事で」とし「きっちり、いつまでにこういふうなことをやるんだってことを事前で打ち合わせやってるわけじゃないですか？議院運営委員会とか。ああいうふうなところで、ちゃんと、どこでどういうふうな話をしましょうってことをきっちり決めて。それに余裕を持って国会での審議がちゃんと行われるようにしておけば僕はいいと思うんです。きっちり時間を取ることが建設的な議論に結果的につながりますので」と提言した。

さらに「だから、国会の議員たちがきっちり時間を取ってやりましょう、と。事前に時間、日程も決めましょう、余裕を持って、ということを最初にやるってことが必要なんじゃないですかね」と指摘していた。