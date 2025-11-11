カメムシを模したキャラクターが描かれたカメムシ捕獲グッズを鳥取市用瀬町の林業会社「ＷＥＳＴ」が開発した。

「屁（へ）」のふんどしを着け、たばこをくわえる印象的なキャラクターが全面に描かれたデザインで、その名も「へこきむしナイス」。ユーモラスさが話題を呼んでいる。（林美佑）

商品は家のライトなどにぶら下げるタイプで、縦２０センチ、横８センチ。殺虫剤などは使っておらず、光に集まった虫を粘着シートで捕まえる仕組み。ただ捕まえればよいハエ取り紙とは異なり、粘着強度が弱いとカメムシが歩いて逃げてしまい、強すぎると危機を感じて臭いを発してしまう。臭いを発することなく、その場にとどまり続ける程よい粘着の強さになるよう、何十回も試行錯誤した。

開発のきっかけは、２年前の全国的なカメムシ大発生が、大野憲一社長（６７）の自宅にも及んだことだった。ストーブに使う薪（まき）に大量にへばりついており、一晩で６０匹近くを粘着テープを使い、自力で仕留める日もあった。そこで、試作品を作ってみると、５０匹近くがくっついていた。

つり下げた時に表面が殺風景では、と昨年春に発案したのがカメムシを模したキャラクター。設計などで使うパソコンのシステムを使って描いた。担当者は「面白かったら、と考えていたら、ポンッと頭に浮かんだ」と振り返る。

様々な設定の全１８種で、名前や出身地の他、「人間に悪さはしないが、たばこが臭くてとんでもなく嫌われている」などのプロフィールも作り、同社のホームページで公開している＝写真＝。

全面にキャラクターを配置し、外から虫が見えないように囲いを作るなど改良を重ね、昨年１１月に発売。カメムシがよく出る東北地方で人気で、殺虫剤を使っていないので、子どもやペットがいても使いやすいという。近くの三角山神社で、購入者に御利益があるようにと祈願を受ける気合の入り具合で、大野社長は「カメムシで嫌な思いをすることなく平和に過ごす一助になれば」と話す。

「忘れられないデザイン」や「衝撃が強い」といった商品を目にした人の感想が同社に寄せられ、今月からはキャラクターのグッズ販売に乗り出してもいる。Ｔシャツやキーホルダー、マグカップなどで、オリジナルグッズを作成する「ＳＵＺＵＲＩ」の中で販売している。

へこきむしナイスは同社のホームページや鳥取市のまちパル鳥取などで購入できる。税込み９６８円。