Áá¤¯¤âÂ³ÊÔ¡©¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅÁµ±Ç²è¤Ï2Éôºî¤Ë³ÈÂç¤« ¨¡ ¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç½àÈ÷Ãæ¡×
¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¥Ã¥×¡É¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó½é¤ÎÅÁµ±Ç²è¡ØMichael¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¡¢Áá¤¯¤âÂ³ÊÔ¤Î¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À½ºî¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È±Ç²è¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥Õ¥©ー¥²¥ë¥½¥ó²ñÄ¹¤¬Åê»ñ²È¸þ¤±¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤ÈÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÁÀâ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î±É¸÷¤ÈÈá·à¡¢ÁïÌÀ¤Ê¤¬¤éÊ£»¨¤Ê¿ÍÊªÁü¤ò´ÑµÒ¤Î¿´¤æ¤µ¤Ö¤ëÀ¿¼Â¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¯¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¥Ç¥¤¡Ù¡Ø¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÌ¾¾¢¥¢¥ó¥È¥ïー¥ó¡¦¥Õー¥¯¥¢¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø007 ¥¹¥«¥¤¥Õ¥©ー¥ë¡Ù¡Ê2012¡Ë¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ー¡Ù¡Ê2000¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥íー¥¬¥ó¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¥Õ¥©ー¥²¥ë¥½¥ó¤ÏÅê»ñ²È¸þ¤±ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢¡ÖÂè2ºî¤Î·×²è¤Ï¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À½ºî¥Áー¥à¤Ï1ºîÌÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¹¹¤Ê¤ë¡ØMiachael¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ò1ºî¤Î¤ßÎ±¤á¤º¡¢Á°¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤ÆÃ°Ç°¤ËÉÁ¤¯¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
2Éôºî²½¤Î²ÄÇ½À¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ç¡¢±Ç²è¤ÏÌó30¤Î³Ú¶Ê¤ò´Þ¤à4»þ´Ö¶á¤¤Ä¹¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Áá¤¯¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¸ø³«¸å24»þ´Ö¤Ç1²¯1,620Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È»Ë¾åºÇÂç¤ÎÍ½¹ðÊÔ¸ø³«µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»³ÚÅÁµ±Ç²è¤ä¥³¥ó¥µー¥È±Ç²è¤È¤·¤Æ¤â»Ë¾åºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÎÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉÁ¤¯¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ºîÃæ¤Ë¤ÏÀ¸Á°¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¤«¤éÀÅªµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¹ðÈ¯¼Ô¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊÄÉ²Ã»£±Æ¤äÀ½ºîÃÙ±ä¤¬À¸¤¸¡¢Åö½é¤Ï2025Ç¯4·î18ÆüUS¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬10·î3Æü¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë2026Ç¯4·î25Æü¤Ø¤È±ä´ü¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¼Â¤Î±ù¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Õ¥¡ー¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡£Éã¥¸¥ç¥»¥ÕÌò¤ò¡Ø¥·¥ó¥·¥ó¡¿SING SING¡Ù¤Î¥³ー¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥´¡¢Êì¥¥ã¥µ¥ê¥óÌò¤ò¡Øsearch/¥µー¥Á2¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥Ë¥¢¡¦¥í¥ó¥°¡¢ÊÛ¸î»Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥«Ìò¤ò¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥Æ¥éー¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡ØMichael¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯4·î24Æü¤ËUS¸ø³«¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¥Î¥Õ¥£¥ë¥à¥ºÇÛµë¤Ç¡¢2026Ç¯Ãæ¤Î¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Source: