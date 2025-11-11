カービィカフェ PETIT冬限定♡新作ケーキ＆スイーツが登場
『カービィカフェ PETIT』から、冬にぴったりの新作ケーキと復刻スイーツが登場です♡2025年11月13日より「スターリー・ブルーベリー」をはじめ、「カービィもむちゅう！プププ・スノーティラミス」や抹茶味のティラミスが再登場。さらに、チーズプリンとフルーツジュレの「カービィのカラフルプリン」も期間限定で楽しめます♪自宅でもカービィの世界観を堪能できるスイーツです。
新作ケーキ「スターリー・ブルーベリー」
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
新登場の「スターリー・ブルーベリー」は、ブルーベリー風味豊かなケーキにきらめく流星をトッピング♡価格は950円（税込）です。
新世界に落ちてきた不思議な流星を飾ったビジュアルは、まるで銀河をそのまま味わうようなハーモニー♪これからの季節、自宅でもカービィの幻想的な世界を楽しめる冬限定ケーキです。
冬のティラミスも見逃せない
カービィもむちゅう！プププ・スノーティラミス
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
ワドルディもむちゅう！プププ・スノーティラミス＜抹茶＞
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
定番ティラミスが冬仕様になった「カービィもむちゅう！プププ・スノーティラミス」と「ワドルディもむちゅう！プププ・スノーティラミス＜抹茶＞」は、価格各1,674円（税込）。
雪のように白い見た目と濃厚な甘さのバランスが絶妙で、カップに描かれたカービィたちもキュート♡おうちカフェやギフトにもぴったりです。
カラフルプリンで冬を彩ろう
カービィのいちごプリン
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
カービィのオレンジプリン
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
カービィのライチプリン
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
カービィの青りんごプリン
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
「カービィのカラフルプリン」は、チーズプリンと甘ずっぱい金箔入りフルーツジュレのハーモニーが魅力♡
ピンクのいちご、黄色のオレンジ、青のライチ、緑の青りんごの全4色で各950円（税込）。2025年11月13日～2026年1月12日までの期間限定販売で、冬の贈り物やおやつにもぴったりです。
東京駅店・天王寺店でテイクアウト可能です。
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
カービィカフェ PETITで冬スイーツを満喫
冬の『カービィカフェ PETIT』では、新作「スターリー・ブルーベリー」（950円）や復刻ティラミス（1,674円）、期間限定のカラフルプリン（950円）が登場♡
おうちで楽しむもよし、テイクアウトギフトにも最適です♪東京駅店と天王寺店で、カービィの世界観を冬のスイーツで満喫してください。ぜひこの機会にチェック！