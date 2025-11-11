【宮崎県】「川沿いにある温泉で、夜になると……」素朴で親しみやすい「京町温泉」の魅力とは？
宮崎県えびの市に位置する京町温泉は、明治時代末期に鉄道工事中に湧出したという歴史を持つ温泉地です。霧島連峰の雄大な自然に抱かれ、川内川の清流沿いに旅館や共同浴場が点在し、昔ながらの素朴な湯治場の雰囲気を今に伝えています。
単純温泉や弱アルカリ性、アルカリ性の炭酸水素塩泉など多彩な泉質が楽しめるのも京町温泉の魅力の1つ。地元密着型の素朴な名泉が多いのも特徴的です。
また、工場見学が楽しめる「コカ・コーラ ボトラーズジャパン えびの工場（グリーンパークえびの）」はファミリーにも人気。静かな温泉地の風情とともに、自然散策や周辺の観光地巡りを楽しめます。
▼昔ながらの風情と温かいおもてなし
「川沿いにある温泉で、夜になると、温泉街のあかりが水に映ってきれいです」（60代男性／新潟県）」
「昔ながらの風情と温かいおもてなしに癒され、日常の疲れをしっかりと癒せる場所だと感じる」（40代女性／神奈川県）」
▼多彩な泉質が楽しめる
「複数の泉質が楽しめ、地元密着型の素朴な名泉が多い」（40代男性／広島県）」
「炭酸水素塩泉で肌が柔らかくなり、静かな環境でリラックスできる」（50代女性／兵庫県）」
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
