バービー、娘を軽々担ぐ育児ショットに反響「カメラロールにはこんな写真ばかりが並んでいます」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは11月9日、自身のInstagramを更新。子どもとの触れ合いの様子や食事風景などを収めたプライベートショットを公開し、ファンからは共感の声が集まっています。
【写真】バービー、子どもを担ぐ!? プライベートショット
この投稿にファンからは、「2歳半の息子もこんな感じで担がれてます…イヤイヤ期爆発中」「思わず今日の自分と一緒でコメントしてしまいました」「子供ってなんでこんなに上手にすり抜けてパンチキック出来るのかなと思います」「娘さんを肩に軽々かつげるお母さん！素敵です」と共感や称賛の声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】バービー、子どもを担ぐ!? プライベートショット
子どもを担ぐ姿が印象的なプライベートショットバービーさんは「最近の私をお届けします。カメラロールにはこんな写真ばかりが並んでいます」とつづり、12枚の写真を掲載。1枚目には、はしゃぐ子どもを受け止めようと大きくのけぞっているバービーさんが写っています。さらに、2枚目では子どもを肩に担ぐ姿も披露。また、睡眠中の光景やラーメンを食べている様子なども収められており、飾らないバービーさんの日常の様子が印象的です。
子どもの最近のブームを紹介バービーさんは、10月29日にも子どもとのエピソードを公開しました。添えられた写真には、子どもがバービーさんの口の中にご飯を突っ込む瞬間が収められている。この光景についてバービーさんは、「いずれにしても喉の奥まで直接食べ物を届けてくれるので、苦しさはありますが、ありがたくいただいております」とコメント。日々育児にまい進している様子が目に浮かびますね。
(文:勝野 里砂)