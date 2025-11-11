16Ç¯¥«¥Ö¥¹À¤³¦°ì¹×¸¥¤Î105¾¡±¦ÏÓ¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¸½Ìò°úÂà¤Ø¡¡ÊÆÊóÆ»¡¡º£µ¨¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡º£µ¨¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤È10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥¤¥à¥º¡×»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¶µ¼ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡Öµå³¦¤¬µåÂ®½Å»ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢Åêµå½Ñ¤ÈÎäÀÅ¤µ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ö¥¹¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¡×¤È¥·¥ó¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥«¡¼¥Ö¤ÈÊÑ²½µå¤ò¶î»È¤·¤¿¹ª¤ß¤ÊÅêµå½Ñ¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï14Ç¯¤Ë¥«¥Ö¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£16Ç¯¤Ë¤Ï16¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦13¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥«·³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹°ì¶Ú¤Ç11Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨½ªÎ»¸å¤ËFA¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤Ï1Ç¯250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯8000Ëü±ß¡Ë¤ÇÃÏ¸µ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£µÆÃÓÍºÀ±¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·8¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦76¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ï307»î¹ç¤Ç105¾¡91ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦79¡£