東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6536　高値0.6540　安値0.6483

0.6613　ハイブレイク
0.6577　抵抗2
0.6556　抵抗1
0.6520　ピボット
0.6499　支持1
0.6463　支持2
0.6442　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5646　高値0.5650　安値0.5616

0.5693　ハイブレイク
0.5671　抵抗2
0.5659　抵抗1
0.5637　ピボット
0.5625　支持1
0.5603　支持2
0.5591　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4021　高値1.4057　安値1.4001

1.4108　ハイブレイク
1.4082　抵抗2
1.4052　抵抗1
1.4026　ピボット
1.3996　支持1
1.3970　支持2
1.3940　ローブレイク