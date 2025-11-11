東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6536 高値0.6540 安値0.6483
0.6613 ハイブレイク
0.6577 抵抗2
0.6556 抵抗1
0.6520 ピボット
0.6499 支持1
0.6463 支持2
0.6442 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5646 高値0.5650 安値0.5616
0.5693 ハイブレイク
0.5671 抵抗2
0.5659 抵抗1
0.5637 ピボット
0.5625 支持1
0.5603 支持2
0.5591 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4021 高値1.4057 安値1.4001
1.4108 ハイブレイク
1.4082 抵抗2
1.4052 抵抗1
1.4026 ピボット
1.3996 支持1
1.3970 支持2
1.3940 ローブレイク
