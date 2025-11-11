シングルマザーとして2児を育てる愛沢えみりが両親に頼らない理由を告白。代わりにベビーシッターを週7日依頼し、多い時はシッター代が月100万円以上かかると語った。

【映像】愛沢えみりの子どもたちや約6億円自宅

11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは益若つばさ。

今回密着したのは、体外受精でシングルマザーの道を選んだ“伝説のキャバ嬢”愛沢えみり（37）。愛沢は2日間で売上2億5000万円を達成し引退の花道を飾った記録を持つ。

愛沢は現在、約6億円で購入した約260平米の4SLDKタワーマンションで2人の子どもと暮らしている。子どもにかけるお金は「毎月バーキンが買える（笑）」というほど。

愛沢に2人目の子どもが生まれてから約3か月。「バタバタなので」と週7でシッターを頼んでおり、この日も朝からシッターが子育てをサポート。シッター代は「多いときだと（月に）3桁以上」と100万円超えのコストを明かした。

愛沢は「両親には頼まないですね」「1人目のときは産後すぐ来てもらったんですけど、気を遣うんですよね」と説明。「ぶつかりまくります。似ているとお互い考えていることがわかる。良い距離感を保っていないと」とシッターを頼む理由を語った。