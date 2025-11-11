今回は、夫が女友達と2人きりで飲みに行き、深夜まで帰ってこなかったエピソードを紹介します。

夫は「ただの女友達」と言い張るけど…

「私は夫と3歳の娘と暮らしていますが、夫が大学時代の女友達に会っているのが正直嫌です。夫は『ただの女友達で、男友達と同じだから』と言いますが、『2人きりで何もないって本当なの？』と怪しんでしまいます。

そんなある日の朝、夫が『今夜、〇〇（女友達の名前）と飲みに行く』と言ってきて、イラっとしました。だって数日前も、その女友達と飲みに行ったばかりなんですよ。ただ、いつもは飲んでも夜の9時までには帰宅していたのですが、その日は深夜になっても帰ってこなくて……。

結局深夜の2時すぎに帰宅しましたが、夫のスマホにその女友達から『今日は楽しかったね。また会いたい』とLNEがきているのを目撃してしまいました。夫はただの女友達のつもりでも、その女友達は夫のことが好きなんじゃないかと思っています」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2025年2月）

▽ たまに女友達と会うぐらいならいいかもしれませんが、しょっちゅうとなると嫌な気分になるのは当然ですよね。夫も夫ですが、この女友達も相当ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。