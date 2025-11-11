上地雄輔、“兄”との2ショット披露に反響「えぇ〜」「すごい！」「2人共かっこいい」
俳優の上地雄輔（46）が7日、自身のインスタグラムを更新。シリーズ累計1160万部超を誇る北方謙三の大河小説『水滸伝』を映像化した連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（2026年2月スタート）の主演で自身の兄役でもある織田裕二（57）と劇中の衣装での2ショットを公開した。
【写真】「2人共かっこいい」和装姿での2ショット披露の上地雄輔＆織田裕二
上地は「#織田裕二 さん #水滸伝 この2人兄弟も楽しんで頂けたら幸いです また素敵な作品や人達とのご縁に恵まれ、幸せな半年間でした 引き続き色々頑張って精進して参りやす みんな観てなー」とのコメントとともに1枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「2人共かっこいい 楽しみ」「えぇ〜 織田さんと共演!!嬉しいよぉ〜 めちゃ楽しみにしてます」「素敵なツーショット!!」「織田さんと兄弟役なのね もちろん観るよー」「織田さんとツーショット、かっこよい」「めっちゃ似合ってる」「織田裕二さんの弟役なんてすごい！またまた共演良かったね 楽しみにしてるね」などの反響が寄せられている。
本作は、主人公・宋江を織田が演じ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠ら豪華キャストが集結。腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」と「仲間との絆」を軸に、日本ドラマ史上でも“規格外”のスケールで描く。
彼らが拠点とするのは、険しい山と湖に囲まれた自然の要塞「梁山泊（りょうざんぱく）」。行き場を失った者たちが次々と集い、志のもとに結束し、巨大な国家権力へと立ち向かっていく。来年2月15日よりWOWOW（WOWOWプライム）での放送に加え、WOWOWオンデマンドおよびドコモの映像配信サービス「Lemino」で同時配信される。
