TOTOジャパンクラシックで畑岡奈紗が優勝

女子ゴルフの日米共催ツアー・TOTOジャパンクラシックは9日まで滋賀県の瀬田GC北C（6616ヤード、パー72）で行われ、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が米ツアー7勝目を挙げた。優勝賞金31万5000ドル（約4850万円）を獲得し、今季の獲得賞金額は合計131万9999ドル（約2億320万円）となった。

今季の米女子ツアーでは日本勢が躍進。8月のAIG全英女子オープンで優勝した山下美夢有は347万3980ドル（約5億3480万円）で3位、竹田麗央は276万5518ドル（約4億2570万円）で4位、西郷真央は239万6594ドル（約3億6900万円）で6位につけている。

11位の岩井千怜、13位の勝みなみ、21位の岩井明愛、24位の畑岡まで2億円超えの賞金を獲得。36位の古江彩佳も1億円を超えている。トップ15に5人が名を連ねているのは、国別で最多。米国、韓国がそれぞれ3人で続いている。

トップはミンジー・リー（オーストラリア）で382万2388ドル（約5億8840万円）となっている。



（THE ANSWER編集部）