妹が獣人に襲われそう！ 魔法使いの彼氏が助けようとするも予想外の展開に／婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む7㉞
『婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む〜美味しいものを食べさせておしゃれをさせて、世界一幸せな少女にプロデュース！〜7』（桂イチホ：漫画、ふか田さめたろう：原作、みわべさくら：キャラクター原案/主婦と生活社）第34回【全39回】
【漫画】『婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む〜美味しいものを食べさせておしゃれをさせて、世界一幸せな少女にプロデュース！〜（1〜8巻）』を第1回から読む
人嫌いの魔法使い・アレンは、「魔王」と呼ばれ周囲の人々から恐れられていた。隠遁生活を送る彼はある日、森で行き倒れた公爵令嬢・シャーロットを拾う。彼女は無実の罪で王子に婚約破棄され、祖国を追われたのだ。アレンは、不憫なシャーロットの搾取されっぱなし人生に憤り、ある決意をする。それは、自分の屋敷に住まわせて、イケナイことを教え込むことだった!!『婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む〜美味しいものを食べさせておしゃれをさせて、世界一幸せな少女にプロデュース！〜』を好評につき各巻から厳選したエピソードを再掲載。さらに、7巻と8巻から新規エピソードを期間限定でお届けします！
