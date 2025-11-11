10年以上苦楽を共にしてきたマネージャーから金銭的な被害を受けた歌手ソン・シギョンが、自身に見舞いの言葉をかけてくれた人々に感謝の気持ちを伝えた。

ソン・シギョンは9日、自身のインスタグラムを通じて「これほどまでに私のことを嫌う人が多いのかと思うほど悪質コメントをもらったことはあっても、これほどまでに慰めてくれて応援してくれる言葉を多くもらったのは人生で初めて」とし「自分はそんなに悪く生きてきたわけではなかったんだなと思ったし、本当にたくさんの慰めと助けになった。感謝している」と語った。

ソン・シギョンは「歌謡界の先輩・後輩はもちろん、放送関係者たちからも、そして普段あまり連絡を取り合わなかった人たちまで、一度でも縁があったほぼすべての方々が頑張れと、親身になって連絡をくれた」とし「皆がそれぞれ自分の経験した傷を共有してくれた」と続けた。

また「子どものころ、四字熟語の本に出てきた『塞翁之馬（さいおうのうま）』という言葉が一体どのような意味なのか分からなかったが、一喜一憂せず、すべてのことを淡々と、そして賢明に、簡単ではないけれど感謝の気持ちで受け入れることが“大人”なのだと感じる」とした。

そして「今、自分の人生の流れや自分という人間について、また“歌手”という職業について多くを振り返り、考える時間になった」と話した。

またソン・シギョンは「年末公演に挑戦してみようと思う」とし「応援して待ってくださっているファンの皆さんのために、そして何より自分自身のために苦しむのは来年に後回しにして、残りの時間は体と心をよく整え、自分らしく楽しくて温かい年末を準備してみたいと思う。応援してほしい」と付け加えた。

ソン・シギョンは元マネージャーAさんから数億ウォン台の金銭的被害を受けたことが知られている。現在Aさんはすでに退社した状態だ。ソン・シギョンはAさんの結婚式費用をすべて負担するほど親しい仲だったと伝えられている。

ソン・シギョンの所属事務所エスケイジェウォンは今月3日、「Aさんは在職中、業務遂行の過程で会社の信頼を裏切る行為をしたことが確認された」とし「内部調査の結果、事案の深刻性を認識し、正確な被害の範囲を確認中」と明らかにした。

ソン・シギョンも同じ日にインスタグラムを通じて「ここ数カ月、本当に苦しくて耐えがたい時間の連続だった」とし「信じてかわいがり、家族のように思っていた人に信頼を壊されるという経験は、デビュー25年間で初めてのことではないが、この年になっても決して楽なことではなかった」と心境を吐露した。