のん、新ニット×大きめメガネで淡色ワントーンの秋冬コーデを紹介「着こなしが最高」「天使降臨だっ！」「かわいすぎ」
俳優でアーティスト・のんが（32）が9日、自身の公式ブログを更新。新しいニットを取り入れた秋冬の私服コーデを公開した。
【写真】「知的な可愛いさ」ニットをシンプルに着こなすのん
「この季節」と題したブログで、絵文字を交えながら「新しいニットを迎えた」「こう見えて黄色です」とつづり、茶系の大きめバッグとメガネに、ハイネックのオーバーサイズのニット、白のワイドパンツ、白のブーツを合わせた淡色のワントーンコーデを披露している。
「こう見えて黄色」とコメントしているように、光の当たり方で優しいクリームイエローにも見える絶妙な色味のニットを着こなす温かそうなこの時期にぴったりのスタイリングを紹介した。
のんのコーデに、ファンからは「かわいすぎ〜レベチ」「可愛い!!」「一瞬、全身白のコーデに見えまして、天使降臨だっ！と思った」「大きめなレンズの眼鏡もかわいい」「着こなしが最高」「秋冬は知的な可愛いさ」などのコメントが寄せられている。
