¥È¥è¥¿¤«¤é¥Æ¥¹¥é¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÁÈ¿¥¿´Íý³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤Ž¢¿ÍÀ¸¤¬¥¬¥é¥ê¤È¹¥Å¾¤¹¤ëŽ£Ä¶´ÊÃ±¤ÊÊýË¡
※本稿は、ベンジャミン・ハーディ『全力化』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。
¢£Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤Î°õ¾Ý¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÍ×ÁÇ
¿´Íý³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Ë¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î´Ø·¸¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿´¤¬¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤ËÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ÏÁÐÊý¸þ¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¡¢¿´¤¬ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ¤â¤Þ¤¿¿´¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¿´Íý³Ø¼Ô¥À¥ó¡¦¥¢¥ê¥¨¥ê¡¼¤Î¸¦µæ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥¢¥ê¥¨¥ê¡¼¤ÏÃø½ñ¡Ø¤º¤ë¡½¡½噓¤È¤´¤Þ¤«¤·¤Î¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¡Ù¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«¸Ê¥·¥°¥Ê¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¼«Ê¬¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ä¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬»ä¤¿¤Á¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥ê¥¨¥ê¡¼¤¬¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¿äÂ¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã±¤Ë¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¡×¤¬¤¤¤¤
¼«Ê¬¤Î¿´Íý¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿´Íý³Ø¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡ÖÍ½ÃÎ¡×¡ÎÌõÃí¡§pre-cognition¤Ç¡¢¡Ö»öÁ°¤ÎÇ§ÃÎ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÃ¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¹ÔÆ°¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°Õ¿ÞÅª¤Ë¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Áà¤Ã¤¿¤ê¡¢Í½´ü¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¿ôÉÃ´ÖÎ¾¼ê¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ê¡¢Îä¤¿¤¤¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
Ã¯¤«¤ò¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æµ¯¤¤¿¿´ÍýÅª¤ÊÊÑ²½¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¾ÍèÅª¤Ë²¿¤«¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Î·èÃÇ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿´¤ÈÂÎ¤¬ÁÐÊý¸þ¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È´Ä¶¤â¤Þ¤¿¡¢ÁÐÊý¸þ¤Î´Ø·¸¤À¡£
¿Í¤Ï¼ç¤Ë¡¢´Ä¶¤¬¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼¡×¡ÊÍ¶°ø¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¿´Íý¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤Î´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤äÆÃÄê¤Î¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Í½´ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¯¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÊª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤ë¤·¡¢¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
Í½ÃÎ¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Î´Ä¶¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤òÍ½Â¬¤·¤¿¤ê¡¢ºî¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¹âµé¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤é¡Ä
¥Í¥¤¥È¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥¤¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´Ä¶¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Ç¯¼ý¤Ï6·å¡Ê¿ô½½Ëü¥É¥ë¡Ë¤À¤¬¡¢¥Í¥¤¥È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¤ÃË¤À¡£
¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1990Ç¯ÂåÀ½¤Î¥È¥è¥¿¡¦¥«¥à¥ê¤Ë²¿Ç¯¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤·Ç³Èñ¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¤¥È¤Î¸«¹þ¤ßµÒ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤Ïºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥Í¥¤¥È¤Ï¡¢¡Ö¼Ö¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¹âµéÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥Æ¥¹¥é¤Ë¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢11Ëü¥É¥ë°Ê¾å½Ð¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤«¤é1¥«·î¤Î´Ö¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤¬4¤Ä¤âµ¯¤¤¿¡£
¡SNS¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Æ¥¹¥é¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¹ØÆþÍýÍ³¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬µÞÁý¤·¤¿¡£¥Í¥¤¥È¤¬¿È¤òÃÖ¤¯ÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¿½ÀÁ¤Ï2000·ï°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¥Í¥¤¥È¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÉÔÆ°»º´Ø·¸¤Î¶µºà¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢4ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²Áý²Ã¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¹ØÆþ¸å¤ï¤º¤«2¥«·î¤Ç¼Ö¤Î¸µ¤¬¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´Ä¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Í¥¤¥È¤Ïº£¤ä¡¢¡È¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¸¢°ÒÅªÂ¸ºß¡É¤À¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿´Íý³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿È¶á¤Ê¸¢°ÒÅªÂ¸ºß¤À¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ë²¿¤«¤ò¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤ÇºÇ½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤ë¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£
£¿·¼Ö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Í¥¤¥È¤ÎÃÏ°è¤Ë¤¤¤ë¤â¤Ã¤È¤âÍÎÏ¤ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤äÉÔÆ°»º¶µºàÈÎÇä°÷¤¬¥Í¥¤¥È¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤ä¥Í¥¤¥È¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¥Í¥¤¥È¼«¿È¤Î¿´Íý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿®¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Í¥¤¥È¤Î´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¥Í¥¤¥È¼«¿È¤ò¤âÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤Î´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¡Ö¹â²Á¤Ê¼Ö¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤À¡£
¥Í¥¤¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÅê»ñ¤¬¡¢¤â¤¦¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡Öµ¢´ÔÉÔÇ½ÅÀ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Í¥¤¥È¤Ï¼«Ê¬¤Î´Ä¶¤ò·Áºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê½¼ÂÅªÍ½¸À¡ÎÌõÃí¡§¤¢¤ë¾õ¶·¤òÍ½´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤½¤ÎÍ½´ü¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÍ½´ü¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ï¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Í¥¤¥È¤Ï¤¢¤ë´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î´Ä¶¤¬º£ÅÙ¤Ï¥Í¥¤¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿Í¤âÊÑ¤ï¤ë
Í½ÃÎ¤Ï¡¢¥Í¥¤¥È¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥¹¥é¤òÇã¤¦Á°¤Ë¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ËÜ¿Í¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤¬¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½Â¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¡¢¥Í¥¤¥È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÀ³Ê¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¥Æ¥¹¥é¤òÇã¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤½¤ÎÃÏ°è¤ÇÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¥Æ¥¹¥é¤òÇã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¸¶Â§¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Éþ¡×¤òÃå¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢µ¤Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¼«¿®¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÉþÁõ¤òµ¤¤Å¤«¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥ª¡¼¥Ç¥³¥í¥ó¤ä¹á¿å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¡£È±·¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£³°¸«¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òºî¤ê½Ð¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿´¤ÎÊÑ²½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢³°Â¦¤Î´Ä¶¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÁ°¿Ê¤µ¤»¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¼«¸Ê²þ³×¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¾å¸þ¤¤ÎÎÉ¤¤½Û´Ä¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
