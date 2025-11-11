職場での人間関係の悪化が、業務に影響し始めたらどうすればよいのか。心理学者の舟木彩乃氏は「周囲と良好な人間関係を築きたいと思っていたとしても、あるタイプの人物にマークされたら要注意だ」という――。

■優秀な後輩女性に嫉妬する先輩

森川さん（仮名、女性20代）は、大学院在学中に政策担当秘書（以下、政策秘書）の資格試験に一発合格した才女です。翌春、大学院を修了してから、ある選挙区選出の衆議院議員（男性60代）の政策秘書として働きはじめました。彼女は、法律や公共政策などの専門分野については高度な学識を持っていて、政策の仕事（本会議や委員会での質問原稿作成など）を確実に処理できる優秀な政策秘書です。

政策の他にも、選挙区から国会見学に来る後援会や陳情に来る地方議員への対応も任されていましたが、もともと人当たりがよく謙虚な性格でもある森川さんは、地元の人からも好かれ人気がありました。

しかし、そんな彼女をこころよく思っていなかったのが秘書歴20年以上になる第一秘書のGさん（男性50代）です。

Gさんは、秘書経験もなく年齢も20代の女性が、形式的にでも一番上の政策秘書に就き、自分や古参の秘書たちよりも高い給与体系であることに我慢がならない様子でした。ベテランの自分が下なのは不公平だと思っていたのか、事務所のトップで秘書の任免権のある議員にも、なんとかしてほしいと直訴していたようです。

しかし、議員のほうは、彼女のおかげで委員会でも行政の不備を突くような鋭い質問ができるようになり、同じ委員会のメンバーにも褒められ、党内での評価も上がってきたところでした。それで、「まぁ、まぁ、気持ちはわかるがしばらくはこのままで頼む」と言って、受け流していました。

■上司を思っての行動が思わぬ結果に

しかし、あるとき、翌日の委員会質問の打ち合わせをしていると、議員の言うことが見当外れで、ズレていることが自分でもわかっていないようでした。間違った理解のまま質問すると、せっかくの評価も下がることになりかねず、そのまま議事録に残ります。

森川さんは、議員のプライドに配慮しながら丁寧に指摘しましたが、言われた議員は「指摘された＝バカにされた」と捉え、怒って打ち合わせをやめてしまいました。困った森川さんが、近くにいたGさんに相談しようとすると、嬉しそうに「（議員に）嫌われちゃったね」と返してきたということです。

また、選挙区で行われた集会での一幕ですが、後援会長が冒頭の挨拶で、議員は最近、党内で政策通として頭角を現していると称賛したことがありました。本人もまんざらではない様子でしたが、後援会長は少々口が滑り、「優秀な政策秘書がいて、先生（議員）も安心でしょう。森川さんあっての先生だ！」と、森川さんが政策を作っていることをバラしてしまいます。

■根拠のない噂を立てられ冷遇される日々

議員もGさんも、にこやかに笑って頷(うなず)いていたものの、内心では複雑な思いが交錯しているようでした。複雑な思いになるのは、彼らの学歴は彼女よりも低く、法的知識や文章力、説明能力など知的な領域では、彼女のほうが格段に優秀だったからです。

それをきっかけに、Gさんは議員に、「森川は近い将来、議員の選挙区の後釡を狙っている」とか「この事務所で一番頭が良いのは私（森川さんのこと）だと言っていた」などという根拠のない話を、耳に入れているようでした。Gさんの言葉に引きずられたのか、議員は次第に森川さんを苦々しく思うようになっていったようです。

Gさんと議員はタッグを組むことにしたのか、彼らの森川さんに対する言動はエスカレートしていき、明らかにハラスメントの域に達していました。

たとえば、これまで車の運転はGさんの役割でしたが、突然、森川さんも運転をするように言われました。彼女は、ペーパードライバーに近い状態だったこともあり、運転は難しいことを採用面接で伝えていたはずでした。そもそも“過小な要求”（例：事務職として採用されたのに清掃業務や草むしりしかやらせてもらえない等）は、厚生労働省もパワハラの事例として挙げています。

■辞職を考えるほどの事件が起こる

慣れない運転でも指示された以上はせざるを得ないと、森川さんなりに頑張っていました。しかし、少し道を間違えただけで後部座席にいる議員から「意外と使えないなぁ（笑）、○○大学ご出身なのにねぇ……」と皮肉を言われたり、深夜に「今、会食してるんだけど後で迎えに来い」と突然言われて、行ってみるとGさんが手配したタクシーで帰宅していたりということが続いたそうです。

とうとう森川さんは、本来の業務である政策の仕事をさせてもらえないようになりました。代わりに、Gさんが水を得た魚のようにいきいきと張り切りだし、官僚に委員会の質問原稿を丸投げして作らせて、委員会を乗り切っていたようです。森川さんは、議員やGさんからコンビニに備品や消耗品を買いに行かされ、買ってくると「これじゃないんだけど！」と言われて、返品に行かされるような日々が続きました。

ある日、ついに森川さんが本気で辞職を考えるきっかけとなる事件が起こりました。残業していた深夜の事務所で、Gさんと2人きりになったときのことです。コピーをしていたら突然、Gさんが気配もなく彼女の真後ろに来て、「2人きりだね」と耳元で囁(ささや)いたそうです。なにかあったわけではありませんが、森川さんは驚きと恐怖のあまり、なにも言えず立ちすくむような状態でした。

■ハラスメントに対応してくれず降格される

しかし、この件について議員に相談したところ、「なんの証拠もないし、なにかあったわけでもない」と一蹴されたうえ、「セクハラされたと言って、彼を陥れようと企(たくら)んでいるのか？」とまで言われたそうです。

毎日がつらくなった彼女は、Gさんや議員から距離を置き、なにかと理由をつけて物理的にも近づかないようにしていると、突然、議員から第一秘書への降格を告げられました。

理由は、事務所に一番貢献しているGさんが研修を受けて政策秘書の資格を取ったので、彼こそトップに相応しいというものです。

筆者が森川さんの相談を聴いたとき、すでにストレスで睡眠や食欲に影響が出ている状態だったので、心療内科への受診を勧めました。そのときの彼女を取り巻く状況は、もはやいくら考えても、今の事務所にとどまるメリットは見つからないというほどのひどさでした。けれども、それはかなり大きな決断となるので、心身の状態が回復してから、あらためて考えることになりました。

■先輩や上司が激しく嫉妬した理由

本ケースでは、Gさんや議員の不健全な心理的背景とともに、制度にも問題があります。

不健全な心理的背景としては、第一秘書のGさん、事務所のトップである議員の両者とも、自己愛性パーソナリティ障害のような特徴が認められます。この障害を持つ人は、“特別な自分”は注目・称賛されるべきであり、特別な計らいがあって当然だという特権意識を持っています。また、対人関係においては、他人への共感力が欠如しており、常に“勝ち負け”で判断する傾向があります。

他者との比較に敏感なことから、自分よりも格下だと思う相手が自分よりも目立ったり活躍したりすると、激しく嫉妬したり、強い競争心を抱くことになります。その結果、その相手を貶(おとし)めたり、嫌がらせしたりすることにつながるのです。これほどまでに自己中心的になるのは、等身大の自分自身を愛せないという“病理的な自己愛”を根幹に持っているからだといえます。

続いて、制度上の問題点です。国会議員事務所の場合、実質上の経営者は議員となるため、物申すのであればクビを覚悟しなければなりません。

筆者の議員秘書たちへのインタビュー調査では、議員の考え方次第で秘書の仕事内容が決まってしまい、すぐに失職する可能性もあるため、議員は気を遣う相手であることが繰り返し語られていました。議員事務所を含む小規模事業所では、経営者の考え方が現場に直接的な影響を及ぼすことが、先行研究でも指摘されています。

■高ストレスな議員秘書たち

議員会館と地元事務所の議員秘書に対して、ストレスチェックテストやアンケート調査を実施したところ、高ストレス者の抽出率は、議員会館の秘書で22.9％、地元事務所の秘書で24.7％でした。

これは、当時（2019年）の全国労働衛生団体連合会のストレスチェック実施結果報告書の職種別高ストレス者抽出率で、最も高い数値であった技能職（19.6％）よりもさらに高い数値でした。高ストレス者というのは、産業医面談が強く推奨されるほどの高いストレスがある人たちです。

そもそも議員事務所はほとんどが従業員50名未満の事業場に該当し、ストレスチェック実施義務の対象外であり、実際にストレスチェックテストは実施されていません（ただし、2025年5月8日に改正労働安全衛生法が成立し、50人未満の事業場も実施が義務化されることになった。公布後3年以内に施行され、遅くとも2028年5月までに義務化される見込みである）。

このことは、本来医師の面接指導を受けることが望ましい議員秘書の受診機会が損なわれていることを意味します。

■追い詰められた彼女が取った行動

議員会館秘書の82.6％、地元事務所秘書の84.3％が、仕事の悩みを自覚し、その悩みの内容としては、双方とも人間関係の悩みが最も多いという結果も出ています。しかし、議員が、秘書の仕事内容や事務所内の人間関係を（そもそも議員自身に対してストレスを感じている場合が多いのですが）調整しない限り、悩みの解消は現実的には難しいといえるでしょう。

その後、森川さんは、心療内科に通院しながら心身の調子を整えることに専念することになりました。主治医に相談したところ、今の議員事務所の職場環境がストレッサーになっていることは間違いないので、可能であれば転職したほうがよいと言われたそうです。

彼女は早々と事務所を退職し、半年くらい休養した後、政策秘書として別の議員事務所に行くことになり現在に至っています。

異動などが難しい職場環境において、先輩や上司など頻繁に関わる人に自己愛性パーソナリティ障害の特徴が見られ、迷惑を被っている場合には、森川さんのように「逃げるが勝ち」という選択肢も持っていたほうがよいといえるでしょう。

