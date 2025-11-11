「モテモテですなぁ」新木優子、“もみくちゃ”ショットにファン歓喜！ 「犬にも美女は分かるんやな」
俳優の新木優子さんは11月9日、自身のInstagramを更新。「もみくちゃにされる」姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「もみくちゃにされる」新木優子
ファンからは「可愛さでいっぱい〜」「ほんとに幸せそう！」「イヌまみれ！」「犬もデレデレ」「優子ちゃんがそんなにワンちゃん好きとは」「犬になりたい」「犬にも美女は分かるんやな」「モテモテですなぁ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「もみくちゃにされる」新木優子
「優子ちゃんがそんなにワンちゃん好きとは」新木さんは「"あらきあるき"で訪れた北海道札幌市にある"sherehapi"さん」と紹介し、15枚の写真を投稿。ドッグカフェを訪れた時の様子です。たくさんの犬に囲まれ、新木さんの顔も緩んでいます。「大きな可愛いわんこ達にもみくちゃにされる幸せがそこにはありました」と感想もつづっており、幸せな時間を過ごせたようです。
「ゆうこ×わんこ＝最っ高の癒やし」10月9日の投稿では、スペイン・バルセロナでのオフショットを公開した新木さん。遭遇した犬に密着する姿に、ファンからは「優子さんの犬愛が溢れています」「ゆうこ×わんこ＝最っ高の癒やし」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)