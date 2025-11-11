爆発のあった観光名所「ラール・キラー（赤い城）」の地下鉄駅付近＝10日、ニューデリー/Sanjeev Verma/Hindustan Times/Getty Images

（CNN）インド首都ニューデリーの旧市街で10日、観光名所「ラール・キラー（赤い城）」の地下鉄駅付近で車が爆発し、少なくとも10人が死亡した。

地元の病院の医師によると、爆発で30人以上が「重傷」を負った。「多くは回復に向かっていない」という。

爆発の原因は明らかになっていない。治安維持当局によると、全国の空港、鉄道駅、政府庁舎、遺跡に警戒態勢が敷かれている。ニューデリーの米国大使館は、米国民に対し、周辺地域や人混みを避けるよう勧告している。

赤い城は、ムガール帝国時代の17世紀に建てられた城で、赤い砂岩で造られた城壁で知られる。ユネスコ世界遺産に登録されており、年間を通じて何百万人もの人々が訪れる名所。

警察によると、現地時間午後6時42分ごろ、「ゆっくり走行していた」車両が赤信号付近で「停止」したあと、爆発が起きた。

警察は、「その車両で爆発が発生した。車両内の乗客と周囲の車両に乗っていた人々が影響を受けた」と述べた。ロイター通信は消防署幹部の発言を引用し、少なくとも車両6台と三輪タクシー3台が炎上したと報じた。

消防当局が通報を受けたのは午後6時55分。緊急隊員が現場に駆け付け、消火活動にあたった。生存者は近くの病院に搬送された。

当局は爆発現場周辺の防犯カメラをもとに捜査を行う予定。

爆発後の映像には、現場に向かってバイクや通行人が次々と駆け寄る様子と真っ暗な空に巨大なオレンジ色の炎が立ち上る様子が映っている。住民は近隣で大きな爆発音を聞いたと話している。