Àé²ìÞæÂç¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À¡¡NYµ¼ÔÊóÆ»¡ÖººÄê¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Ä¼ÂÀÓ½½Ê¬¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡È3Í×ÁÇ¡É
6·î¤Þ¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤â¡Ä¸Î¾ã¤Ç22ÀèÈ¯¤Ë
¡¡¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ìÞæÂçÅê¼ê¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥á¥Ã¥ÄÈÖ¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥µ¥â¥óµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥á¥Ã¥Ä¤¬Á°¸þ¤¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àé²ì¤Ïºòµ¨¸Î¾ã¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó1ÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢6·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1.47¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â6²ó1»à¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ê¡¢°ìÎÝ¼ê¥¢¥í¥ó¥½¤«¤é¤Î°Á÷µå¤ËÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¡£Î¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢9·î¾å½Ü¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¡£3Ç¯ÌÜ¤Ï22ÀèÈ¯¤Ç7¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.02¡¢113²ó1/3¤Ç109Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥â¥óµ¼Ô¤Ï10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ëµ»ö¤ò´ó¹Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥³¥¦¥À¥¤¡¦¥»¥ó¥¬¤ÏÊ£¿ôµåÃÄ¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£²ø²æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×3A¤ÇÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Àé²ì¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¡×¤È¸«¤Ê¤¹µåÃÄ¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¦¡£°ìÊý¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¥È¥ì¡¼¥É¤ËÁ°¸þ¤¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µåÃÄ¤Ï¥»¥ó¥¬¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¾µåÃÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤È¤â¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾Àï¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬ÉÔ¿¶¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¿·¤¿¤ÊÊä¶¯¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÊü½Ð¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Àé²ì¤ò¡ÖººÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¡×¡Ö²áµî2Ç¯¤ÇÊ£¿ô²ó¤Î¸Î¾ãÎò¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¸åÈ¾8ÀèÈ¯¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨6.56¤ÈÉÔÄ´¡×¤ÈÍýÍ³¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àé²ì¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë´°Á´¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¾ò¹à¤«¤éÀ©¸ÂÉÕ¤¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¾ò¹à¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢10µåÃÄ¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸å²¡¤·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤Îµî½¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë