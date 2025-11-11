「hit the ground running」の意味は？ビジネスの場面でもよく使われる表現です！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「hit the ground running」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、新しい仕事を始めるときに使われるイディオムです。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「出だしから全力で取り組む」でした！
「hit the ground running」は「出だしから全力で取り組む」という意味のイディオムです。
準備万端で、早い段階から成果を出す姿勢を表しますよ。
「She hit the ground running in her new role.」
（彼女は新しい役職で初日から活躍した）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部