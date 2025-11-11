TWICE・サナ、前髪おろした“天使級”レアショットに反響続々「ありえない可愛さ」【PHOTO】

TWICEのサナが、前髪を下ろしたヘアスタイルを披露し話題を集めている。

【写真】サナ、“前髪ぱっつんSHOT”に絶賛の嵐

サナは最近、自身のインスタグラムを更新し「Melbourne」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、TWICEワールドツアー「READY TO BE」メルボルン公演のステージ裏で撮影されたサナの姿が収められている。

何より注目を集めたのは、前髪を作った新しいヘアスタイルだ。ブラウンカラーのロングヘアにふんわりとした前髪が加わり、柔らかく可愛らしい雰囲気を醸し出している。

この投稿を見たファンからは「前髪可愛すぎ！」「幼くなった」「天使ですか…？」などのコメントが寄せられ、サナの“イメチェンショット”にときめく声が相次いだ。

（写真＝サナInstagram）

なお、サナが所属するTWICEは10月10日にデビュー10周年記念スペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースし、現在は6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。