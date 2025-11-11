高石あかり「ばけばけ」第33話（C）NHK

【モデルプレス＝2025/11/11】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第33話が、11月12日に放送される。

◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」


朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。

◆「ばけばけ」第33話／11月12日（水）放送


ウメ（野内まる）が用事で離れ、早速ヘブン（トミー・バストウ）と2人きりになるトキ（高石あかり）。ヘブンに手を引かれ、ラシャメンとしての役割が来たと固まってしまう。

その夜、帰宅したトキの前に銭太郎（前原瑞樹）が借金回収に現れる。急な来訪に困惑する家族を前に、トキは大金を支払い銭太郎を追い返す。その金額の多さに違和感を感じた家族は、トキが本当に花田旅館で働いているのか疑い始める。

（modelpress編集部）

