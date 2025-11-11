シャキッとおいしい！冬の「青菜レシピ」で脱マンネリごはん

寒さが増す冬は、こってりした料理が続きがち。そんなときこそ、シャキッとおいしい「青菜レシピ」で気分を変えてみませんか。ほうれん草や小松菜、芹など旬の青菜は、彩りも豊かで食卓を明るくしてくれます。素材の香りや歯ざわりを楽しみながら、いつものごはんを少し新鮮に。冬の青菜を主役にしたおいしいメニューをご紹介します。

寒い季節にうれしい、彩り豊かな青菜レシピ

小松菜とゆで卵の和風ごまおかかマヨ和え

小松菜の歯ざわりと卵のまろやかさを、かつお節とごまでまとめた和風おかず。青菜が苦手な方にも食べやすい味わいです。





すりごまの香ばしさとおかかの旨みが調和し、白いごはんとの相性も抜群。あと一品ほしい日の副菜や、お弁当の彩りにもぴったりです。小松菜の水気をぎゅぎゅーっとしっかり絞ることがおいしく仕上げるコツですよ♪小松菜とゆで卵の和風ごまおかかマヨ和え｜Instagram（@emi.sake）半熟卵とほうれん草のサラダ出典：https://www.instagram.com

ベーコンの旨みと半熟卵のまろやかさが絶妙に合わさった「半熟卵とほうれん草のサラダ」。にんにくの香りがほんのり広がり、青菜のほろ苦さをやさしく包み込みます。



レモン汁を効かせたマヨソースが軽やかにまとめてくれるので、食後も重くなりません。お気に入りの器に盛り付けたくなる、見た目も素敵なデリ風レシピです。

半熟卵とほうれん草のサラダ｜Instagram（@mikana___m） 豆苗ともやしと豚肉の無水煮出典：https://www.instagram.com

水を加えず、素材の水分だけで仕上げる「豆苗ともやしと豚肉の無水煮」。ごま油と塩のシンプルな調味で、野菜とお肉の味わいがスープに溶け出します。



豆苗のシャキシャキ感ともやしの軽い食感が心地よく、手間なく作れるのもうれしいところ。仕上げに黒こしょうをふると、味がきゅっと締まります。

豆苗ともやしと豚肉の無水煮｜Instagram（@yumikoyumiko18） 芹とサムギョプサルのせいろ蒸し出典：https://www.instagram.com

韓国で人気の「ミナリサムギョプサル」をおうちでヘルシーにアレンジ♪

豚バラの旨みを吸い込んだ芹の香りがふわりと広がる、冬にぴったりのせいろ蒸し。キムチやサムジャンとともにサンチュやエゴマの葉に包めば、まるで韓国の家庭料理のような味わいです。



蒸すことで脂がほどよく落ち、見た目より軽やか。特別な日のごちそうにも、家族の集う週末ごはんにもよく似合います。

芹とサムギョプサルのせいろ蒸し｜Instagram（@marievolution731）ほうれん草のジェノバ風パスタ出典：https://www.instagram.com

ほうれん草をペーストにした自家製ジェノベーゼソースが主役。クルミのコクと粉チーズのまろやかさが溶け合い、深みのある味わいを生み出します。



ブロッコリーやアボカドを合わせれば、彩りもぐっと華やか。寒い日でも心がほっとするグリーンのパスタです。粉チーズをたっぷりかけて、召し上がれ。

ほうれん草のジェノバ風パスタ｜Instagram（@cook_keita）

冬の食卓に、青菜で彩りと元気を

冬の食卓に並ぶ青菜は、見た目の彩りだけでなく、身体を整えてくれる頼もしい存在。

マヨネーズやごま、お肉との組み合わせなど、青菜はアレンジ次第でどんな味にも寄り添ってくれる食材です。



冷蔵庫の青菜を見つけたら、今日はちょっと違う一皿に挑戦してみませんか。旬の香りが、きっと気分まで明るくしてくれますよ♪