シャキッとおいしい！冬の「青菜レシピ」で脱マンネリごはん
寒い季節にうれしい、彩り豊かな青菜レシピ
小松菜とゆで卵の和風ごまおかかマヨ和え
小松菜の歯ざわりと卵のまろやかさを、かつお節とごまでまとめた和風おかず。青菜が苦手な方にも食べやすい味わいです。
小松菜の水気をぎゅぎゅーっとしっかり絞ることがおいしく仕上げるコツですよ♪
小松菜とゆで卵の和風ごまおかかマヨ和え｜Instagram（@emi.sake）半熟卵とほうれん草のサラダ
ベーコンの旨みと半熟卵のまろやかさが絶妙に合わさった「半熟卵とほうれん草のサラダ」。にんにくの香りがほんのり広がり、青菜のほろ苦さをやさしく包み込みます。
レモン汁を効かせたマヨソースが軽やかにまとめてくれるので、食後も重くなりません。お気に入りの器に盛り付けたくなる、見た目も素敵なデリ風レシピです。
半熟卵とほうれん草のサラダ｜Instagram（@mikana___m） 豆苗ともやしと豚肉の無水煮
水を加えず、素材の水分だけで仕上げる「豆苗ともやしと豚肉の無水煮」。ごま油と塩のシンプルな調味で、野菜とお肉の味わいがスープに溶け出します。
豆苗のシャキシャキ感ともやしの軽い食感が心地よく、手間なく作れるのもうれしいところ。仕上げに黒こしょうをふると、味がきゅっと締まります。
豆苗ともやしと豚肉の無水煮｜Instagram（@yumikoyumiko18） 芹とサムギョプサルのせいろ蒸し
韓国で人気の「ミナリサムギョプサル」をおうちでヘルシーにアレンジ♪
豚バラの旨みを吸い込んだ芹の香りがふわりと広がる、冬にぴったりのせいろ蒸し。キムチやサムジャンとともにサンチュやエゴマの葉に包めば、まるで韓国の家庭料理のような味わいです。
蒸すことで脂がほどよく落ち、見た目より軽やか。特別な日のごちそうにも、家族の集う週末ごはんにもよく似合います。
芹とサムギョプサルのせいろ蒸し｜Instagram（@marievolution731）ほうれん草のジェノバ風パスタ
ほうれん草をペーストにした自家製ジェノベーゼソースが主役。クルミのコクと粉チーズのまろやかさが溶け合い、深みのある味わいを生み出します。
ブロッコリーやアボカドを合わせれば、彩りもぐっと華やか。寒い日でも心がほっとするグリーンのパスタです。粉チーズをたっぷりかけて、召し上がれ。
ほうれん草のジェノバ風パスタ｜Instagram（@cook_keita）
冬の食卓に、青菜で彩りと元気を
冬の食卓に並ぶ青菜は、見た目の彩りだけでなく、身体を整えてくれる頼もしい存在。
マヨネーズやごま、お肉との組み合わせなど、青菜はアレンジ次第でどんな味にも寄り添ってくれる食材です。
冷蔵庫の青菜を見つけたら、今日はちょっと違う一皿に挑戦してみませんか。旬の香りが、きっと気分まで明るくしてくれますよ♪