語尾に“ですわ〜”を付けたり“お花摘みに行ってきます”と言って離席する、いわゆる「お嬢様ことば」。SNSではミーム化され、あえて「お嬢様ことば」でのやりとりが浸透し話題に。関西を中心に活躍するお笑いコンビ「はるかぜに告ぐ」はSNSを中心に注目されているこの現象について触れ、独自の見解を語った。



☆☆☆☆

●気立てが良くていらっしゃるわ／相手に対し、心遣いを考え、思いやりのある行動をした際に使う言葉。





これに対しとんずは花妃の「気立がよろしくない」エピソードを暴露。かつてライブ準備時に「手伝えそうなもの……無いから帰るわ」と言い放ったことや、フランクフルトのソースを衣装につけたりなどしたことをとを明かした。

●おハーブ生えますわ／ネットミームの「草生える」とほぼ同じ。笑いを意味するネット用語「w」が草に見立てられることから、ネットでは面白いと思った投稿には「草生える」と使うことがある。お嬢様言葉では草をハーブに置き換えている。

●パクパクですわ／おいしく食事をする際に使う言葉。もともとはスーパーに関西弁で書かれていた商品チラシがきっかけ。



花妃は「本当に流行っているんですか？」と疑問。一度関西弁で読むことで「関西弁はお嬢様言葉にもなりえる」という、かなり独特な結論に辿り着いたふたりであった。

●薔薇の木を伐採して参ります／用（大便）を足しに行くことを意味する。



花妃は「とんずはかなり早く薔薇の木を伐採できる」と意外な特技を暴露。



●庭師が必要ですわね／ムダ毛の処理が行き届いていない人に向けて使う言葉



「これからは庭師のオフシーズンですね」「庭師も休暇が必要ですから」と、ふたりは“冬の女子あるある”で意気投合していた。

はるかぜに告ぐのふたり（左から、とんず・花妃）

※ラジオ関西『Clip火曜日』より

（2025年10月21日放送回）

