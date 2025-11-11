「お前、キモい！」と合コンで男友達からも嫌われる下ネタ９パターン
チームプレーが大切な合コンにおいて、突発的な下ネタの「ぶっ込み」はご法度でしょう。仲間の男友達から退場を命ぜられたくなければ、女性をドン引きさせるようなKY発言は控えたほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『お前、キモい！』と合コンで男友達からも嫌われる下ネタ」をご紹介いたします。
【１】「○○ゲームで勝ったらキスしていい？」と、意味の分からないゲームを始める
「がっつきすぎ！モテない男っぽくて気の毒に思える」（20代男性）など、突拍子もないゲームを始めて女性との接触を図り、仲間に憐れまれるケースです。罰ゲームをモノマネに設定するなど、全員が安心して挑めるゲームを提案したいところです。
【２】「Vネック着てる女はスケベだよ」と、短絡的なファッション診断をする
「偏見だけで語られても、さすがにフォローできない」（20代男性）など、下心たっぷりの女性論を主張しても、男友達からの後押しは期待できないようです。「フェミニンな服が似合うね」とエロ度の低い褒め言葉に言い換えるのが無難かもしれません。
【３】「経験人数は？最近いつエッチした？」と、直球すぎる質問をする
「AV女優の面接じゃないんだから…」（20代男性）というように、女性の性事情を探ろうとすると、仲間からも非常識だと思われてしまうようです。自制心のない人は、あらかじめ「酔うと失言するかもしれません」と宣言しておくといいでしょう。
【４】「こいつドMの変態だから」と、勝手に男友達の性癖を語る
「性的なネタでイジられても損するだけ！」（20代男性）というように、安易な暴露トークで笑いを取ろうとして、友達を失ってしまうパターンです。「バカだけど恋愛は真面目なんだよ」などと仲間の良いギャップを語ってあげるのが合コンに必要なチームプレーではないでしょうか。
【５】「かんぱーい！おっぱーい！」と、大声で具体的な単語を口走る
「恥ずかしいから、中学生ノリは男子会だけにしてくれ！」（20代男性）など、どんなに明るく言っても幼稚な下ネタは周囲に失笑されてしまうのがオチのようです。スベってでも空気を盛り上げたいなら、流行りの芸人の一発ギャグを実践するほうがマシかもしれません。
【６】「俺は夜のテクニックが凄いよ」と、下品な顔で自慢する
「シンプルにキモい！聞いていてリアクションに困る」（20代男性）というように、生々しすぎるトークで男友達からも敬遠されてしまうパターンです。過激な自己主張で目立とうとするより、隣の男友達の良さを熱心に語るほうが全員からの好感度が上がるでしょう。
【７】「今日、あの日？」と、テンションが低い女性を生理だと決めつける
「正解だったとしても気まずくなるだけだし！」（20代男性）など、女性の生理の話題は合コンで口にすること自体がタブーのようです。ウケ狙いで指摘するのではなく、「寒くない？」「無理しないでね」といった気配りで女性の笑顔を引き出したいところです。
【８】「パイオツカイデー発見！」と、胸が大きい女の子を辱める
「オヤジかよ…。残念な男にしか見えない」（20代男性）というように、センスの悪い下ネタを放って男友達からの評価を下げるパターンです。「下品なのは俺だけだから！」と自虐的なフォローを入れるなど、せめて仲間に迷惑をかけないようにしましょう。
【９】「俺の筋肉触って」と、何の脈略もなくボディタッチを強要する
「下心丸出しで、仲間だと思われたくない。どうせ筋肉も中途半端なんだし」（20代男性）など、筋肉を餌に女性にセクハラをしても、男友達のフォローは期待できないようです。「筋肉キャラ」を前面に押し出すなら、日頃からハードに鍛えて仲間の尊敬を勝ち取るのが先でしょう。
総合的に、生々しい表現や下心がミエミエな発言が男友達から嫌われやすいようです。合コンで孤立無援にならないように、安易な下ネタは控えましょう。（浅原 聡）
