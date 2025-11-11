1人分たったの約190円で作れる「厚揚げかさましメンチカツ」節約レシピ

「自炊ハードルを地の果てまで下げにいく」をモットーに、インスタグラム（@oyone.gram）、TikTok（@oyoneyone）など総フォロワー数約40万人突破のSNSで、ラクに作れてちゃんとおいしい“爆速レシピ”を多数紹介しているおよねさん。最近では「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）などメディアでも活躍しており、著書『禁断の爆速ごはん ここまでやっちゃう100レシピ』（主婦の友社）は7刷も重版を果たすなど話題を集めています。

そんなおよねさんに、まだどこにも見せていない、爆速＆手間抜きオリジナルレシピを「食材を買うのにかかった金額」とともにご紹介いただくFRaU web連載「およねの革命的！爆速レシピ」。

（※購入店舗、地域、タイミングによって金額が前後する可能性があります。また調味料の価格は含んでおりません）

2025年11月は、1人分（2個）たったの約190円で作れる「厚揚げかさましメンチカツ」節約レシピをお届け。

1人分たったの約190円！かさまし食材「厚揚げ」でメンチカツが作れちゃう！

「“かさまし食材”と聞くと『豆腐』を思い浮かべる方も多いと思うのですが、今私が1番注目しているのは『厚揚げ』！ 豆腐よりも肉感があって、調理の過程で水分も出ませんし、揚げてあるからコクもあるし、揚げ物との相性も抜群。実はとっても使える食材なんです。今回は、そんな厚揚げを使った『厚揚げかさましメンチカツ』を考案してみました！」

「一般的に一緒に入れる野菜は玉ねぎのみじん切りなどが多いと思うのですが、このレシピでは『市販の千切りキャベツ』などでOK！

また衣をつけるとき、通常は、小麦粉をまぶして→卵にくぐらせて→パン粉をつける、という流れを踏むと思うのですが、近頃は卵もどんどん高くなっているということで、卵の代わりに『マヨネーズ』を活用！ お肉1つ1つにマヨネーズをのせ、ヘラやスプーンで塗り広げたら、あとはパン粉をつけて揚げ焼きするだけで簡単に出来上がるのでおすすめです。

1点、マヨネーズは油がやはり強いので、それによって衣がペロって剥がれちゃったりすることもあるのですが、はじめに小麦粉をまぶしておけばちゃんとくっつくので、その工程を省かないようにしてくださいね」

卵を使わずマヨネーズを使うことでこんな嬉しいメリットも。

「卵が中途半端に余ったり、『値段高いのに微妙に使い切れてない……』みたいなストレスから解放されるのも嬉しいですよね！

実は先日、友人と“余った卵をどうするか問題”で盛り上がったのですが、『溶き卵でかきたまスープを作る』っていう人、結構多かったんです。ほかにも『キャベツと卵と粉をあわせてミニお好み焼きを作る』『粉と卵とパン粉と砂糖を混ぜてドーナツにしちゃう』というアイデアも。

でもそもそも、『卵を使わないでいいのであれば、それもアリだよね……？』みたいな（笑）。

お弁当にも入れられて冷めても美味しいですし、味付けもほぼ焼肉のタレで決まるくらい簡単！ しかも卵やパン粉を入れるバットやボウルを別途用意する必要もなく、全てフライパンの上で完成させられるので洗い物も少なく済むので楽チン！

“メンチカツ=手間のかかる料理”というイメージをお持ちの方も多いと思うのですが、2〜4人分（4個）でなんと約380円！ 1人分（2個）ならその半分の約190円ほどで作れるほど、少しの工夫で安く、手間も抜きつつ、美味しいメンチカツが作れるのでぜひ試してみてください！」

1人分（2個）約190円！「厚揚げかさましメンチカツ」

◆材料（2〜4人前 4個）

豚ひき肉 … 200g

厚揚げ … 1枚（約150g）

千切りキャベツ … 約50g

塩 … 小さじ1/4

砂糖 … 小さじ1/2

醤油 … 小さじ1

焼肉のたれ … 大さじ1

片栗粉 … 大さじ1

【衣用】

パン粉 … 大さじ4〜5

小麦粉 … 小さじ2

マヨネーズ … 大さじ1（衣に加えるとサクッと仕上がる）

揚げ油 … 大さじ3（フライパンで揚げ焼き）

作り方

1．厚揚げはキッチンペーパーで包んで水気を取り、手でしっかり潰しておく。

2．豚ひき肉、厚揚げ、キャベツ、調味料（塩・砂糖・醤油・焼肉のたれ）を加えて、フライパン上でよく練り混ぜる。

3．片栗粉も加えてまとめ、食べやすい大きさに成形する（平たくすると火が通りやすい）。

4．表面に小麦粉を軽くまぶし、マヨネーズを薄く塗り、パン粉をしっかりつける。

5．フライパンに油を熱し、両面をじっくり揚げ焼きして火を通す。

およねさんの爆速＆節約レンチンレシピで、安い！ 簡単！ 美味しい！を噛み締めましょう〜！

