タフ&ラギットさを一層際立たせる専用アイテムを装備

スバル・クロストレック・ウィルダネス エディション｜Subaru Crosstrek Wilderness Edition

クロストレックは、コンパクトなボディに本格的なSUV性能を備え、ラギッドかつスポーティなデザインを採用。都会からアウトドアまで、幅広いシーンに活用できる多用途性を実現したクロスオーバーSUVだ。

このたび登場した特別仕様車のネーミングに用いられている「ウィルダネス」とは、北米市場のアウトドアニーズに応えるため誕生した、スバルのアドベンチャーシーンを牽引するSUVブランド。ウィルダネスブランドの各モデルは、標準車をベースに走破性と機能性を高め、タフなデザインを取り入れることで、スバルのSUVラインナップのなかでも際立ったオフロード性能を実現している。

このウィルダネスのブランドコンセプトを日本市場向けに表現した特別仕様車として、「ウィルダネスエディション」が設定された。ベースグレードは最高出力107kW（145ps）、最大トルク188Nm（19.2kgf-m）を発する2.0リッター水平対向4気筒エンジンを搭載するマイルドハイブリッド仕様「ツーリング」と「リミテッド」のAWDモデルで、よりタフ&ラギットさを際立たせる専用アイテムを装備しているのが特徴だ。

スバル・クロストレック・ウィルダネス エディション｜Subaru Crosstrek Wilderness Edition

傷がつきにくく、傷がついた場合でも目立ちにくい「Deco-Boco Black塗装」を施したドアミラーカバーやドアアンダーガーニッシュ、カーゴステップパネルを装備するとともに、マッドフラップやトーヨータイヤの本格オールテレーンタイヤ「オープンカントリーA/T III」を採用することで、ドライバーの冒険心をかき立てる。そして「WILDERNESS」リヤオーナメントがさりげなく特別感を演出している。

「クロストレック・ウィルダネス エディション」主な装備・仕様

・ドアミラーカバー（Deco-Boco Black塗装）

・ドアアンダーガーニッシュ（Deco-Boco Black塗装）

・カーゴステップパネル（Deco-Boco Black塗装）

・17インチアルミホイール（マットブラック）& 225/60R17タイヤ（トーヨータイヤ・オープンカントリーA/T III）&ホイールデカール

・マッドフラップ

・ヘッドランプガーニッシュ

・リヤコンビランプガーニッシュ

・フロントノーズガーニッシュ

・フロントグリル

・フードデカール

・WILDERNESSリヤオーナメント

スバル・クロストレック・ウィルダネス エディション｜Subaru Crosstrek Wilderness Edition

SPECIFICATIONS

スバル・クロストレック リミテッド・ウィルダネス エディション｜Subaru Crosstrek Limited Wilderness Edition

ボディサイズ：全長4480×全幅1800×全高1575mm

ホイールベース：2670mm

最低地上高：200mm

最小回転半径：5.4m

乗車定員：5人

車両重量：1580kg

総排気量：1995cc

エンジン：水平対向4気筒

最高出力：107kW（145ps）/6000rpm

最大トルク：188Nm（19.2kgf-m）/4000rpm

モーター最高出力：10kW（13.6ps）

モーター最大トルク：65Nm（6.6kgf-m）

トランスミッション：CVT

駆動方式：4WD

WLTCモード燃費：18.8km/L

税込車両価格：409万9920円