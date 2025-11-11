スバル、北米で人気の「ウィルダネス」仕様車をついに日本初導入！ まずは「クロストレック」で500台を限定発売【新車ニュース】
タフ&ラギットさを一層際立たせる専用アイテムを装備
スバル・クロストレック・ウィルダネス エディション｜Subaru Crosstrek Wilderness Edition
クロストレックは、コンパクトなボディに本格的なSUV性能を備え、ラギッドかつスポーティなデザインを採用。都会からアウトドアまで、幅広いシーンに活用できる多用途性を実現したクロスオーバーSUVだ。
このたび登場した特別仕様車のネーミングに用いられている「ウィルダネス」とは、北米市場のアウトドアニーズに応えるため誕生した、スバルのアドベンチャーシーンを牽引するSUVブランド。ウィルダネスブランドの各モデルは、標準車をベースに走破性と機能性を高め、タフなデザインを取り入れることで、スバルのSUVラインナップのなかでも際立ったオフロード性能を実現している。
このウィルダネスのブランドコンセプトを日本市場向けに表現した特別仕様車として、「ウィルダネスエディション」が設定された。ベースグレードは最高出力107kW（145ps）、最大トルク188Nm（19.2kgf-m）を発する2.0リッター水平対向4気筒エンジンを搭載するマイルドハイブリッド仕様「ツーリング」と「リミテッド」のAWDモデルで、よりタフ&ラギットさを際立たせる専用アイテムを装備しているのが特徴だ。
スバル・クロストレック・ウィルダネス エディション｜Subaru Crosstrek Wilderness Edition
傷がつきにくく、傷がついた場合でも目立ちにくい「Deco-Boco Black塗装」を施したドアミラーカバーやドアアンダーガーニッシュ、カーゴステップパネルを装備するとともに、マッドフラップやトーヨータイヤの本格オールテレーンタイヤ「オープンカントリーA/T III」を採用することで、ドライバーの冒険心をかき立てる。そして「WILDERNESS」リヤオーナメントがさりげなく特別感を演出している。
「クロストレック・ウィルダネス エディション」主な装備・仕様
・ドアミラーカバー（Deco-Boco Black塗装）
・ドアアンダーガーニッシュ（Deco-Boco Black塗装）
・カーゴステップパネル（Deco-Boco Black塗装）
・17インチアルミホイール（マットブラック）& 225/60R17タイヤ（トーヨータイヤ・オープンカントリーA/T III）&ホイールデカール
・マッドフラップ
・ヘッドランプガーニッシュ
・リヤコンビランプガーニッシュ
・フロントノーズガーニッシュ
・フロントグリル
・フードデカール
・WILDERNESSリヤオーナメント
スバル・クロストレック・ウィルダネス エディション｜Subaru Crosstrek Wilderness Edition
SPECIFICATIONS
スバル・クロストレック リミテッド・ウィルダネス エディション｜Subaru Crosstrek Limited Wilderness Edition
ボディサイズ：全長4480×全幅1800×全高1575mm
ホイールベース：2670mm
最低地上高：200mm
最小回転半径：5.4m
乗車定員：5人
車両重量：1580kg
総排気量：1995cc
エンジン：水平対向4気筒
最高出力：107kW（145ps）/6000rpm
最大トルク：188Nm（19.2kgf-m）/4000rpm
モーター最高出力：10kW（13.6ps）
モーター最大トルク：65Nm（6.6kgf-m）
トランスミッション：CVT
駆動方式：4WD
WLTCモード燃費：18.8km/L
税込車両価格：409万9920円