「こんなにラクでいいのか」体力がもたないゴルファー必見のドライバー

【つるや】アクセル A40 ドライバー

アクセル生誕40周年の集大成モデルだそうです！

今年の夏も暑すぎた！ラウンド後半まで体力がもたず、きちんとフィッティングしたドライバーも重く感じてしまいます。そんなとき軽めのドライバーを打つ機会があって「体力の限界のときはこれがいいかも！」と思ったのが、アクセル A40のドライバーで、ひと言でいえば「とにかくラク！」。

その理由を探ると“カーボン”がミソで、私としては軽く振っても“カーボンシャフト”全体がしなってくれてヘッドが走る。さらに“カーボンフェース”とクラウンのみならずヘッド後方のすべてを覆う“カーボンボディ”が、たわみ、復元することでボールが強く弾き出される。高慣性モーメントで寛容性も高めているのでミスヒットにも強くなっています。

これらの“カーボン”のおかげで「こんなにもラクでいいのか」と拍子抜けしたくらいですが、この「ラク」が最高だと思いませんか？

Spec

●ヘッド体積／460cc ●ロフト角／10.5度

●シャフト（フレックス）／AXEL A40 カーボン（R、S）など

●長さ／46インチ ●重さ／281g（AXEL A40カーボン・フレックスS）

●価格／9万9000円

〝カーボン〞の力に頼る！

右江行男 ベストスコア75

インドアでの練習よりもコースに行きたい派なので、夏は早朝ラウンドが増える。それで「暑い時季は日の出が早いっていうのはうまくできているなぁ」と思い、調べてみると「地球は傾いた軸で回転するため夏は日が長く、冬は短い」とのこと。またゴルフにおいての“軸”の大切さを知った。

いかがでしたか？ ぜひ、つるやのドライバーを手に取ってみてください。

●問い合わせ／つるやゴルフ

☎06-6281-0111 tsuruyagolf.co.jp

