11日（火）は北海道は平地でも雪の積もるところがありそうです。朝晩は各地で底冷えになるでしょう。

＜11日（火）の天気＞

北日本では冬型の気圧配置が続き、東日本や西日本は、大陸から張り出す高気圧に覆われてきています。朝にかけて、北海道は、内陸部を中心に平地でもうっすら雪の積もるところがありそうです。北陸では、前日から冷たい雨の降っているところがあります。

北海道〜北陸では、凍てつくような冷え込みになっているところもあり、路面凍結の可能性があります。通勤・通学時は車の運転や足元にお気をつけください。東日本や西日本でもひとケタの冷え込みのところが多く、霜の降りるような寒い朝になっています。

日中は、北海道〜北陸にかけての日本海側で雨や雪が続く見込みです。関東〜九州ではおだやかに晴れるでしょう。強い風がおさまり、日差しの暖かさを感じられそうです。一方、前線が停滞する沖縄や湿った空気が流れ込む奄美で激しい雨が降る見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

北海道や東北北部は風冷えになるでしょう。東日本や西日本は朝との気温差が10℃前後ありそうです。

札幌 5℃（ -4）

仙台 13℃（ -2）

新潟 13℃（ -2）

東京 17℃（ -4）

名古屋 19℃（＋1）

大阪 18℃（ -1）

鳥取 17℃（±0）

高知 21℃（±0）

福岡 19℃（±0）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

晴れる日が多いですが、13日（木）は太平洋側を中心に雨が降る見込みです。朝は10℃前後、昼間は20℃前後の日が多いでしょう。沖縄は前線と台風26号の湿った空気の影響で、週末にかけて長引く大雨に注意が必要です。

■札幌〜名古屋

12日（水）は北日本も晴れますが、その後も周期的に雨や雪が降る見込みです。関東や東海は日差しの届く日が多いでしょう。長野では朝晩は降れば雪になるような冷え込みが続きそうです。