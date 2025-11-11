＜運転手ってズルい？＞天然なの？免許ないママ友に「現地集合」言い渡し。ハラハラ！【第6話まんが】
私はミカ。夫と息子のカズマ（小2）と3人で暮らしています。幼稚園からのママ友、サツキさんはよく私たち親子を遊びに誘ってくれます。けれど私に運転させてガソリン代や駐車場代は出し渋り、お礼の一言もありません。一方で新しく知り合ったママ友のナオさんは、いたって常識的な人。3組の親子でふれあい動物園に出かけたところ、かかった費用を精算した上でお礼も渡してくれました。息子のレンくんとうちのカズマもとても仲良くしているようです。
サツキさんが提案してきたアミューズメントパークは、やはり車で行く場所でした。するとナオさんが「ミカさんはうちの車に乗ってください」と返事をしてきたのです。ん？ 「ミカさんは」って、サツキさんは乗せないってこと……？
ナオさんはおっとりした口調で、私が言いにくいようなこともズバズバ言います。サツキさんの主張もさらっと受け流すので、天然な人はすごいなと思いました。けどもしかしたらナオさんは、私のために言ってくれてるんでしょうか……？
サツキさんがアミューズメントパークへのお出かけを提案してきて、ナオさんが今回は車を出すと言ってくれました。けれどナオさんは私たち親子しか乗せるつもりがないようです。車のないサツキさんに「現地集合、現地解散」なんて……！
でも正直なところ、ちょっとスカッとした自分もいたのでした。ここで私が「やっぱりうちの車を出すよ」なんて丸くおさめてしまったら、ナオさんに申し訳ない……。そう思った私は「ナオさんの車に乗せてもらうね」と返事をしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
サツキさんが提案してきたアミューズメントパークは、やはり車で行く場所でした。するとナオさんが「ミカさんはうちの車に乗ってください」と返事をしてきたのです。ん？ 「ミカさんは」って、サツキさんは乗せないってこと……？
ナオさんはおっとりした口調で、私が言いにくいようなこともズバズバ言います。サツキさんの主張もさらっと受け流すので、天然な人はすごいなと思いました。けどもしかしたらナオさんは、私のために言ってくれてるんでしょうか……？
サツキさんがアミューズメントパークへのお出かけを提案してきて、ナオさんが今回は車を出すと言ってくれました。けれどナオさんは私たち親子しか乗せるつもりがないようです。車のないサツキさんに「現地集合、現地解散」なんて……！
でも正直なところ、ちょっとスカッとした自分もいたのでした。ここで私が「やっぱりうちの車を出すよ」なんて丸くおさめてしまったら、ナオさんに申し訳ない……。そう思った私は「ナオさんの車に乗せてもらうね」と返事をしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子