畑岡奈紗がトップ10入り目前 山下美夢有は2位浮上【CMEグローブポイントランキング】
日米共催大会「TOTOジャパンクラシック」を終えて、最新のCMEグローブ・ポイントランキングが発表された。
＜写真＞山下美夢有、安定感抜群スイングのヒミツは？
今大会で3年ぶりのツアー7勝目を挙げた畑岡奈紗が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を1673.62ptとして、23位から11位に浮上した。今季2勝の山下美夢有は単独3位で230ptを加算し、3位から2位（2769.86pt）にランクアップ。1位のジーノ・ティティクル（タイ）とは約797pt差となっている。竹田麗央はランキング4位をキープ。岩井明愛（12位）、西郷真央（13位）、岩井千怜（14位）、勝みなみ（18位）はそれぞれ前週から1ランクダウンとなった。古江彩佳は2ランクアップの22位。馬場咲希は63→61位、吉田優利は72→70位に浮上した。今大会に出場しなかった渋野日向子（104位）、西村優菜（127位）、笹生優花（130位）の順位は変わらなかった。ツアー最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」にはランキング上位60人が出場。上位80人は来季のフルシード権を得る。
