üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè32ÏÃ¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤È¤·¤Æ½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬¥é¥·¥ã¥á¥ó¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ø¥Ö¥ó¤Î²È¤Ë¸þ¤«¤¦¥È¥¤òÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¡¢¥Ä¥ë¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ë¡¢¥¦¥á¡ÊÌîÆâ¤Þ¤ë¡Ë¤Î²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÎÌÌ¡¹¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£¥È¥¤Î³Ð¸ç¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¡¢¥¦¥á¤â¥È¥¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶²ÉÝ¤È¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¡¢¥È¥¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤óÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦Å¸³«¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÎ¹´Û¤Î³§¤µ¤ó¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Í¡×¡Ö²ÖÅÄ²°¤Î¤´É×ÉØ¤È¥¦¥á¤µ¤ó¡¢Í¥¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖÄ«·Î¸Åw¡×¡Ö¤Á¤Ã¤È¤âw¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¶ÛÄ¥´¶¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡¢¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÄ«¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¡Á¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¹ø¤¬È´¤±¤¿¡×¡ÖÆó¿Í¤¤ê¡Ä¡£¡×¡Ö¤ªÀè¤Ë¥Õ¥í¤É¤¦¤¾¡¡¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡×¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤«¡Á¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¤ª¤ï¤ë¡ª¡©¡×¡Ö¤Ò¤¤¡Á¡×¡Ö¤Õ¤¥¡¢¤Ä¤«¤ì¤ë¡×¡Ö²øÃÌ°Ê¾å¤Ë¥Û¥é¡¼¡×¡Ö¥·¥¸¥ß¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¤¤Ã¡¢¤¤¤ä¤Þ¤¢¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤Ï¤º¤ä¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¿´Â¡¤Ë°¤¤¡Ä¡×¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¹¤²¤§¡Ä¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ©µÍ¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤Ë´°Á´¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¿¡£¤Ï¤¡¡Ä¡Ä¡£¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢Â©¤ò»¦¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿15Ê¬¡Ä¥³¥ï¥¤¥è¡¼¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£