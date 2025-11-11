『あんさんぶるスターズ！！』より、乙狩アドニス「Far Away Song」が配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの乙狩 アドニス「Far Away Song」がフルサイズで配信開始。
ファンからの惜しみない優しさと笑顔で強くなれたことへの感謝を歌った、愛のあるテイストの楽曲に乞うご期待！●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
「Far Away Song」
作詞：松井 洋平 作曲・編曲：田辺 望
歌：乙狩 アドニス (CV：羽多野 渉)
配信リンクはこちら
https://bio.to/fqXzI5
＜収録内容＞
01.Far Away Song
02.Far Away Song (Instrumental)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
