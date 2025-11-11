日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3144（+13.0 +0.42%）
ホンダ 1515（+4 +0.26%）
三菱ＵＦＪ 2344（+14 +0.60%）
みずほＦＧ 5171（+91 +1.79%）
三井住友ＦＧ 4231（+42 +1.00%）
東京海上 5883（+15 +0.26%）
ＮＴＴ 151（-0.4 -0.26%）
ＫＤＤＩ 2648（+14.5 +0.55%）
ソフトバンク 221（-0.9 -0.41%）
伊藤忠 9506（+56 +0.59%）
三菱商 3692（+20 +0.54%）
三井物 4065（+30 +0.74%）
武田 4227（+45 +1.08%）
第一三共 3306（+1 +0.03%）
信越化 4569（+18 +0.40%）
日立 5182（+68 +1.33%）
ソニーＧ 4311（+27 +0.63%）
三菱電 4321（+10 +0.23%）
ダイキン 19745（+35 +0.18%）
三菱重 4401（+39 +0.89%）
村田製 3228（-1 -0.03%）
東エレク 34453（+253 +0.74%）
ＨＯＹＡ 25160（+160 +0.64%）
ＪＴ 5558（+17 +0.31%）
セブン＆アイ 2009（+1.5 +0.07%）
ファストリ 58596（+366 +0.63%）
リクルート 8362（+255 +3.15%）
任天堂 13521（+101 +0.75%）
ソフトバンクＧ 22319（+64 +0.29%）
キーエンス（普通株） 55567（+207 +0.37%）
