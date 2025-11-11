日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3144（+13.0　+0.42%）
ホンダ　1515（+4　+0.26%）
三菱ＵＦＪ　2344（+14　+0.60%）
みずほＦＧ　5171（+91　+1.79%）
三井住友ＦＧ　4231（+42　+1.00%）
東京海上　5883（+15　+0.26%）
ＮＴＴ　151（-0.4　-0.26%）
ＫＤＤＩ　2648（+14.5　+0.55%）
ソフトバンク　221（-0.9　-0.41%）
伊藤忠　9506（+56　+0.59%）
三菱商　3692（+20　+0.54%）
三井物　4065（+30　+0.74%）
武田　4227（+45　+1.08%）
第一三共　3306（+1　+0.03%）
信越化　4569（+18　+0.40%）
日立　5182（+68　+1.33%）
ソニーＧ　4311（+27　+0.63%）
三菱電　4321（+10　+0.23%）
ダイキン　19745（+35　+0.18%）
三菱重　4401（+39　+0.89%）
村田製　3228（-1　-0.03%）
東エレク　34453（+253　+0.74%）
ＨＯＹＡ　25160（+160　+0.64%）
ＪＴ　5558（+17　+0.31%）
セブン＆アイ　2009（+1.5　+0.07%）
ファストリ　58596（+366　+0.63%）
リクルート　8362（+255　+3.15%）
任天堂　13521（+101　+0.75%）
ソフトバンクＧ　22319（+64　+0.29%）
キーエンス（普通株）　55567（+207　+0.37%）