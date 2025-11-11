東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値154.15 高値154.25 安値153.36
155.37 ハイブレイク
154.81 抵抗2
154.48 抵抗1
153.92 ピボット
153.59 支持1
153.03 支持2
152.70 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1557 高値1.1583 安値1.1541
1.1622 ハイブレイク
1.1602 抵抗2
1.1580 抵抗1
1.1560 ピボット
1.1538 支持1
1.1518 支持2
1.1496 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3175 高値1.3191 安値1.3137
1.3252 ハイブレイク
1.3222 抵抗2
1.3198 抵抗1
1.3168 ピボット
1.3144 支持1
1.3114 支持2
1.3090 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8051 高値0.8073 安値0.8044
0.8097 ハイブレイク
0.8085 抵抗2
0.8068 抵抗1
0.8056 ピボット
0.8039 支持1
0.8027 支持2
0.8010 ローブレイク
