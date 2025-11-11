東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値154.15　高値154.25　安値153.36

155.37　ハイブレイク
154.81　抵抗2
154.48　抵抗1
153.92　ピボット
153.59　支持1
153.03　支持2
152.70　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1557　高値1.1583　安値1.1541

1.1622　ハイブレイク
1.1602　抵抗2
1.1580　抵抗1
1.1560　ピボット
1.1538　支持1
1.1518　支持2
1.1496　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3175　高値1.3191　安値1.3137

1.3252　ハイブレイク
1.3222　抵抗2
1.3198　抵抗1
1.3168　ピボット
1.3144　支持1
1.3114　支持2
1.3090　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8051　高値0.8073　安値0.8044

0.8097　ハイブレイク
0.8085　抵抗2
0.8068　抵抗1
0.8056　ピボット
0.8039　支持1
0.8027　支持2
0.8010　ローブレイク