プロボクシングWBO女子世界スーパーフライ級王者の晝田瑞希（29＝三迫、9戦全勝2KO）が10日、自身のXを更新。同王座を5度防衛した記念でWBO（世界ボクシング機構）から贈られたリングを披露した。

WBOは10月末にコロンビアのボゴタで総会を開き、晝田、元世界4階級制覇王者の田中恒成氏、WBO世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（米国、帝拳）、WBOアジア・パシフィック・ライト級王者の宇津木秀（ワタナベ）らが出席。晝田はXに授賞式の写真をアップし、「WBOのタイトルを5回防衛したので、記念のリングをもらいました 可愛すぎる〜。コーチ、チーム、支えてくれるみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントを添えた。

晝田は22日（日本時間23日）にカリフォルニア州ロングビーチでWBO同級2位グロリア・ガジャルド（メキシコ）と6度目の防衛戦を予定。「6度目の防衛も必ず成し遂げる。日本からも見守っててください」とV6を誓った。

また、米リング誌は11日、防衛戦を前にした晝田が6日にロサンゼルスの日本国総領事館を表敬訪問したと報じた。今夏に着任した室田幸靖総領事と写真に納まった晝田は「室田総領事にお会いできて大変光栄でした。総領事は私のことをとても応援してくださっており、今後の試合でご来場いただけることを楽しみにしております」とコメント。防衛戦の興行を主催する360プロモーションズのトム・ロフラー・プロモーターは「ミズキはワールドシリーズMVPの山本由伸投手と同じ岡山県出身で、そこには世界チャンピオンのアスリートを輩出する特別な何かがあるはず」と話した。