「冷えた体に欠かせない一杯」「ほっとしたい夜の必需品」おうちで叶う“飲む温活”ドリンクベース
気温が下がり始めると、自然と恋しくなる“あたたかい飲みもの”。冷えた体を内側からほぐしてくれるホットドリンクは、冬の生活を少しだけ豊かにしてくれる存在だ。お湯やミルクを注ぐだけで簡単に作れる“ドリンクベース”なら、忙しい朝や帰宅後でも手軽にカフェ気分を楽しめる。今回は、コーヒーやココアはもちろん、レモン・チャイ・ゆず・ジンジャーなど、気分やシーンで選べる人気ベースをピックアップ。寒い日こそ、お気に入りの一杯でほっと温まろう。
【写真】「まるでショコラ専門店」「濃厚すぎて幸せ」冬のご褒美チョコドリンク
●ハーダース チョコレートドリンクベース
濃厚なカカオの香りとコクを楽しめる、冬の定番・チョコレートドリンクベース。6倍希釈タイプで、お湯でもミルクでもおいしく、まるでショコラショーのような深い味わいが自宅で再現できる。バニラアイスにかけたり、エスプレッソを加えてモカ風にしたりとアレンジも自在。甘さ控えめで後味がすっきりしているのも魅力。
おすすめポイント
・濃厚で上品なカカオの香り
・ミルクやお湯で割るだけの簡単調理
・デザートアレンジにも使える万能ベース
●ホーマー ミルクティーベース 加糖
厳選紅茶の香りとコクを閉じ込めた濃縮ミルクティーベース。ミルクを加えるだけで、本格的なロイヤルミルクティーが完成する。甘さ控えめで飲みやすく、ホットはもちろんアイスでもおいしい。仕事の合間や夜のリラックスタイムにぴったり。
おすすめポイント
・濃厚なのに後味すっきりの紅茶ベース
・ホット・アイスどちらでも楽しめる
・カフェ並みの味がすぐ作れる手軽さ
●カルディ カフェオレベース（加糖）
カルディオリジナルの人気商品。ブラジル産コーヒー豆を100％使用し、深みのあるコクと優しい甘みが特徴。お湯やミルクで3倍に希釈するだけで、まろやかなカフェオレが完成。ホットにすればふんわり香ばしい香りが立ちのぼり、寒い朝の目覚めにぴったり。
おすすめポイント
・コーヒー専門店並みのコクと香り
・牛乳で割るだけで簡単カフェオレ
・加糖タイプで優しい甘さ
●カルディ マサラチャイベース
カルダモンやシナモンなど数種類のスパイスを贅沢にブレンドした濃厚チャイベース。ミルクで割るだけで、本格的なインド風チャイが楽しめる。スパイスの香りがふわっと立ち上がり、冷えた体を芯から温めてくれる一本。
おすすめポイント
・スパイスの香りでリラックス＆温活
・本格的な味が自宅で楽しめる
・ミルクとの相性抜群
●正栄 国産ゆず使用 ゆず茶
香り高い国産ゆずを使用した定番のゆず茶。果皮ごと煮詰めた自然な甘さと、とろりとした食感が特徴。お湯で割るだけで優しい香りに包まれ、喉の乾燥ケアにもぴったり。炭酸や紅茶で割ってもおいしく、冬の常備品として人気が高い。
おすすめポイント
・国産ゆずのフレッシュな香り
・喉ケア＆リラックスに最適
・ホットでもアイスでも楽しめる
●メトロ ジンジャー柚子シロップ
国産生姜と国産柚子を組み合わせた4倍濃縮の無添加シロップ。生姜のピリッとした辛味と、柚子の爽やかな香りがバランスよく調和。お湯で割ると体がポカポカ温まり、冬の冷え対策にも最適。
おすすめポイント
・無添加で素材の味わいを活かした風味
・生姜×柚子のW効果で温活にも◎
・炭酸割り・紅茶割りなどアレンジ自在
●ユウキ食品 オーガニック コーディアル エルダーフラワーシロップ
ヨーロッパでは“風邪予防のハーブ”として知られるエルダーフラワーを使用したシロップ。お湯で割ると、華やかでやさしい香りがふんわり広がる。ミントやレモンを加えると、さらに爽やかな一杯に。オーガニック認証を受けた安心の品質も魅力。
おすすめポイント
・エルダーフラワーの上品な香り
・オーガニックで安心の素材
・ハーブティー感覚でリラックスできる
●三井農林 日東紅茶 レモネードベース
お湯を注ぐだけで、爽やかなレモンの香りとほのかな甘酸っぱさが広がるレモネードベース。はちみつ入りで喉にもやさしく、寒い季節の風邪予防にもぴったり。お湯割りはもちろん、炭酸で割ってホットスカッシュ風にもアレンジ可能。冷えた体を内側からほぐしつつ、気分までリフレッシュしてくれる一本。
おすすめポイント
・すっきり甘酸っぱい味わいで飲みやすい
・はちみつ入りで喉ケアにも◎
・お湯・炭酸・紅茶など幅広いアレンジに対応
気温が下がるこれからの季節、ホットドリンクベースを常備しておくだけで、自宅で簡単にカフェ気分を味わうことができ、毎日の“温活時間”がぐっと豊かになる。香りや味で気分を変えながら、寒さを楽しむ時間に変えてみてはどうだろう。
