フリーアナウンサー望月理恵（53）は11日、TBS系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に生出演。前日10日に訃報が公表された日本テレビの菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーを追悼した。

番組ではこの日、ニュースの1つとして菅谷アナの訃報を伝えた。

コメントを求められた望月は「いっしょにお仕事もさせていただきましたし、局で会うといつも『後輩がお世話になってて、ありがとね』という声を、いつもかけてくれた方だった」としのんだ。

また「私、同じ歳なんですよ」と菅谷アナと同年齢だと明かし「いつも会うと、『お互い頑張ろうね』『50代、頑張ろうね』なんてなんていう風な話をしたりしていて。しかも、今年も会ったんですよね。元気な姿で『またね』なんて言って」と振り返り「だから何というか、受け入れられないというか、驚きましたし、すごく残念な思いです。安らかにお休みいただけたらと思います」と悼んだ。

菅谷アナは8日、消化管からの出血のため亡くなった。53歳。葬儀は近親者のみで執り行われる。

日本テレビによると、菅谷アナは今月7日夜、勤務を終えて帰宅した後、不調を訴え都内の病院に救急搬送された。その後、容体が急変し、翌8日午後1時6分に亡くなった。

同局は「2022年にすい臓がんを公表して以降も、アナウンサーとしても管理職としても前向きに取り組む姿を直前まで見ていただけに、あまりに突然の訃報に接し、社員一同、ただただ驚くとともに悲しみに包まれております。故人の功績に深く感謝し、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます」と追悼コメントを発表した。

菅谷アナは1997年に日本テレビに入社し、バラエティー番組からニュース、情報番組まで幅広く担当。スポーツ実況にも定評があり、箱根駅伝やプロレス、ゴルフなども担当した。

2022年1月には膵臓（すいぞう）がんと診断された。同年4月には腹腔（ふくくう）鏡による約4時間の手術を受け、同月下旬には会社に復帰したことなどを、同年8月に公表。インスタグラムを開設し、管理職としてアナウンサーのマネジメントに従事しながら、闘病経験などを発信していた。