大腸カメラは痛い? ポリープや「大腸がん」を発見・即治療できる検査とは【医師解説】

大腸カメラ（大腸内視鏡）の検査中、お腹を押されたり、「体の向きを変えてください」と言われたりすることがあります。今回は、大腸カメラで何が分かるかや、痛いのかなどについて「横浜内科おなかクリニック」の山田先生に解説してもらいました。

監修医師：

山田 晃弘（横浜内科おなかクリニック）

新潟大学医学部卒業。その後、虎の門病院や国立国際医療研究センターなどで経験を積む。2018年より現職。一人ひとりに寄り添い、安心して受診できるクリニックを目指している。日本内科学会総合内科専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医、日本ヘリコバクター学会認定医。

編集部

大腸カメラについて教えてください。

山田先生

大腸カメラ（大腸内視鏡）は、細長いチューブでカメラを肛門から挿入し、盲腸もしくは回腸末端（大腸に続く回腸の最後の部分）から直腸の内部の状態を直接観察する検査で、大腸ポリープや大腸がん、潰瘍性大腸炎、クローン病などの炎症性腸疾患、大腸憩室、虚血性大腸炎などを見つけることができます。

編集部

大腸ポリープとは何ですか？

山田先生

大腸ポリープは、大腸の粘膜にできる隆起性病変の総称です。その多くは腺腫と呼ばれる良性の腫瘍ですが、大きさや組織型によってがん化するリスクがあるため注意が必要です。しかし、大腸カメラでポリープが見つかったら、その場で切除することができます。

編集部

カメラを入れるのは痛いですか？

山田先生

大腸カメラは「事前準備を大変」とネガティブに感じる人もいると思いますが、カメラを入れること自体に痛みなどはあまり感じないと思います。違和感や、腸管が伸展される感じが苦痛に感じてしまう人がいるので「大腸カメラは痛い」「辛い」といった印象を持つ方が多いのかもしれません。現在は炭酸ガス送気による検査や鎮痛剤、鎮静剤などを使って行える医療機関も増えていますので、どうしても心配な方は医師に相談してみると良いでしょう。

※この記事はMedical DOCにて＜大腸がん調べる｢大腸カメラ｣がスムーズに入らない人にはどんな問題が?【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。