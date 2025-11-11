中国のSNS・小紅書（RED）に9日、神戸を訪れた中国人女性の体験談が投稿された。

投稿者の25歳の女性によると、女性と同行者が8日に兵庫県神戸市のメリケンパークで写真を撮影していたところ、日本人のおじいさんが突然話しかけてきた。女性らは日本語があまり話せなかったが、だいたいの意味は「（その場でプリントできる）インスタントカメラで写真を撮ってあげる」ということだった。

女性は「その時、私はものすごく警戒して、無料かと何度も確認した」と回想。おじいさんが無料だと言った後も半信半疑で、心の中では「もしお金を取られたとしても、まあいいか」と思っていたという。

その後、おじいさんが日本語で何かを言ってくると、女性は「（国内のぼったくり観光地のように）いきなり『いくらいくらだ』と値段を言ってきたんじゃないかと本当に怖くなった」というが、翻訳アプリで確認すると普通の話をしていただけだった。 メリケンパーク



おじいさんは「上海について聞いたことがあるよ」「あっちの山にはクマが出るんだよ」などと話し、女性が「クマを見たことがあるんですか？」と聞くと、「クマを見たことはないけど、前にイノシシに足をかまれたことがある」と言って傷跡を見せてくれたという。

また、おじいさんは女性が持っていたカメラに興味を示し、「ソニーのα6500じゃない？」と聞いてきたそうで、女性は「本当に写真が好きなんだなと思った」と記した。女性もおじいさんを撮影して記念に残そうと思ったものの、どう伝えればいいか分からず、結局、別れた後のおじいさんの後ろ姿だけを撮影した。

女性は、おじいさんに撮影してもらった自身の写真と、おじいさんの後ろ姿の写真を小紅書にアップし、「神戸のおじいさん、ありがとうございます。あなたが永遠にクマに遭遇しませんように」とつづっている。（翻訳・編集/北田）