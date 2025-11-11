ゾヤ・スコロパデンコさん（本人提供）

ウクライナ出身の父を持ち、北海道弟子屈町で少年時代を過ごした昭和の大横綱大鵬。その強さと優しさ、「文化の架け橋となる力」に引かれたというウクライナ人画家ゾヤ・スコロパデンコさん（47）が、弟子屈町で大鵬を題材にした個展を開いた。スコロパデンコさんは戦禍の故郷を思いつつ「作品を通して暗闇を照らし、尊厳と希望をもたらしたい」と話す。（共同通信＝尾碕明）

大鵬を知ったきっかけは2015年、在日ウクライナ大使館で目にした肖像画だった。大鵬のルーツや相撲について知り、引き込まれていった。

「きっとここが大鵬に力を与えたのだ」。弟子屈を訪れた2019年、活火山の硫黄山を初めて見てそう感じた。町で個展を開こうと決意。本を読みあさって相撲の歴史や伝統を学び、両国国技館や相撲部屋を訪れては力士のスケッチに明け暮れた。今年5月から弟子屈町の「大鵬相撲記念館」で開かれた個展「横綱の生涯」では、硫黄山を見つめる大鵬を描いた力強い絵が存在感を放った。

モナコとパリを拠点に活動するが「ウクライナは常に心の中にある」。平和のもろさと自由の尊さを日々痛感し、芸術家として無力さを感じながらも「言葉が届かないところにこそ、芸術がメッセージを運んでくれる」と信じる。祖国の痛みだけでなく、文化や美しさを伝えたいと願うスコロパデンコさんは「全てを失ったと感じる時は、大鵬が立ち直り、踏ん張り、勝利した姿を思い出し、自分を奮い立たせている」と語る。

日本に滞在した昨春、出会った多くのウクライナ避難民から日本の支援に対する感謝の言葉を聞き、お返しとして、鳥の絵を都道府県に贈るなどの文化交流を始めた。鳥は「希望が舞い降り、再生と力をもたらす存在」だ。作品が人の心に響くのを見た瞬間、創作への力が湧くという。「美しさや人間らしさが、まだこの世界には必要だと信じ続けられるから」

ゾヤ・スコロパデンコさんが描いた大鵬と硫黄山の絵（2025年9月、北海道弟子屈町）